Fallo alcanza al edil de Huixtla por violencia política

– La Síndico Luz del Carmen Nazar informó que dos salas del Tribunal Electoral resolvieron a su favor –

El presidente municipal de Huixtla, Régulo Palomeque, enfrenta las consecuencias de una resolución definitiva por violencia política en razón de género contra la síndica Luz del Carmen Nazar, quien informó que las salas Regional Xalapa y Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fallaron a su favor.

De acuerdo con el medio Huixtla Web, el alcalde podría ser inhabilitado políticamente y tendría que ofrecer disculpas públicas, aunque la síndica no detalló en su mensaje los plazos ni la forma en que se ejecutarían esas medidas.

Luz del Carmen Nazar señaló que el miércoles 22 de julio terminó la lucha jurídica que emprendió para demostrar que sus derechos político-electorales fueron vulnerados. Añadió que las resoluciones quedaron firmes y definitivas después de pasar por distintas instancias electorales.

En su pronunciamiento, agradeció el respaldo de sus padres, del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, de habitantes de Huixtla y de quienes la acompañaron durante el proceso.

La síndica sostuvo que el fallo también representa un mensaje para las mujeres que participan en la vida pública y enfrentan intentos de intimidación o silencio.