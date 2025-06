Fallece Javier Franquelo, la voz del Señor Burns en “Los Simpson”

• La noticia fue confirmada este 24 de junio por el Sindicato de Artistas de Doblaje de Madrid

España.- El reconocido actor de doblaje Javier Franquelo falleció a los 91 años. Dio voz al inolvidable Señor Burns, en la versión española de Los Simpson, considerándose una de las más emblemáticas del doblaje en España.

La noticia fue confirmada este 24 de junio por el Sindicato de Artistas de Doblaje de Madrid (ADOMA), quien publicó un emotivo mensaje a través de sus redes sociales.

«Hoy tu familia del doblaje se ha despertado huérfana. Nuestro querido compañero y amigo, Javier Franquelo, ya es parte de la historia de la profesión. Nunca te olvidaremos, es imposible. Gracias por haber sido siempre auténtico, siempre tú. Descansa en paz», se leía en la publicación en X.

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas de su muerte.

Nacido en Málaga en 1934, Franquelo comenzó su carrera artística en la Radio Intercontinental, y más adelante se trasladó al mundo del doblaje, donde se convirtió en una figura fundamental, pues su voz dio vida a personajes tanto de series, películas, videojuegos y animaciones que forman parte de la cultura pop mundial como:

En 2019, la Fundación AISGE le otorgó el Premio Actúa, máximo galardón a la trayectoria de los actores de doblaje en España, reconociendo su talento, ética y aportación al mundo audiovisual.

Algo a destacar es que Javier Franquelo desde 2024 se había retirado de la serie tras concluir la temporada 34, por lo que su voz ya no estaría presente en las nuevas entregas. No obstante, aún no se ha confirmado quién tomará el relevo.

Con información de 24 Horas

Foto: Especial