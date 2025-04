Fallece el actor Edgar Font, a meses de la muerte de su hijo por cáncer

• El actor y director mexicano Edgar Font falleció el pasado 24 de abril, a poco más de dos meses de la muerte de su hijo quien padecía cáncer

México.- El actor y director mexicano Edgar Font falleció el pasado 24 de abril, a poco más de dos meses de la muerte de su hijo quien padecía cáncer. Así lo dio a conocer la Asociación Nacional de Actores (ANDA) a través de una publicación en redes sociales.

«La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Edgar Frías Font “Edgar Font”, miembro de nuestro Sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. Descanse en Paz.», publicaron.

Edgar Frías Font era esposo de la productora, directora y actriz de doblaje Claudia Aline, quién en sus redes sociales compartió un emotivo mensaje respecto a la pérdida tanto de su hijo como de su esposo.

«No se por que la vida me está jugando esta mala pasada, no se que me quiere enseñar, pero mi esposo se fue a cuidar a su hijo pequeño, mi compañero de vida no pudo con él dolor de haber perdido a su pequeño».

En el mismo mensaje informó el lugar donde se llevaría a cabo la velación de Font, para quien quisiera acompañar a la familia.

El pasado 15 de enero, Axel Frías Jiménez, hijo de Aline y Edgar recibió un diagnóstico de leucemia, un cáncer en la sangre, que su madre mencionó ataca de manera muy agresiva en hombres jóvenes o adolescentes.

Axel falleció apenas un mes después de su diagnóstico, dejando devastada a su familia.

Edgar Font vivía con su familia en Guatemala donde trabajada como director de una empresa llamada «Creatividad». En aquel país formó parte del elenco de un programa local llamado «Qué buen trip», al lado de su hijo.

Con información de 24 Horas

Foto: Especial