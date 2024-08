Fallece Charles Cyphers, actor de ‘Halloween’, a los 85 años

• El mánager de Cyphers dijo que la familia pidió se respete su privacidad

Estados Unidos.- El actor estadounidense Charles Cyphers, reconocido por su papel como el alguacil Leigh Brackett en la saga Halloween en tres ocasiones (1978, 1981 y 2021), falleció a los 85 años debido a una breve enfermedad a sus 85 años en Tucson, Arizona, informó Chris Roe, su manager.

En un comunicado, replicado por distintos medios, Chris Roe expuso:

“Charles era un hombre muy querido y sentimental. Él siempre tenía las mejores historias para contar, y tú siempre podías disfrutar de una demostración completa cuando te las contaba. Era un amigo muy cercano y un cliente durante muchos años, que será profundamente extrañando”.

Como es usual en estos casos, el mánager de Cyphers dijo que la familia pidió se respete su privacidad. Sin embargo, hizo saber que en los próximos días revelará los detalles de la ceremonia en honor a Charles, para que, ahí sí, puedan asistir.

Aunque los papeles más recordados del actor neoyorquino tuvieron lugar en Halloween (1978), Halloween II (1981) y Halloween Kills (2021), la primera de ellas bajo la dirección del mítico John Carpenter, también tuvo papeles en cintas como Assault on Precint 13 (1976), McArthur (1977), Someone’s Watching Me! (1978), The Fog (1980), Major League (1989), Loaded Weapon (1993) y Grizzly: II (2020)

Además de sus apariciones en la gran pantalla, tuvo sus destellos en series de televisión, con su inigualable carisma en títulos como The Betty White Show, Buffy, la cazavampiros, Las pesadillas de Freddy, The George Carlin Show, Los duques de Hazard y Wonder Woman. También apareció en programas como Sliders y Seinfeld.

En redes sociodigitales, el actor estadounidense ha sido ampliamente recordado, sobre todo por su papel como Brackett, por fanáticos y cuentas dedicadas a seguir el cine de horror. Sin embargo, la despedida más sentida y significativa vino directamente de John Carpenter, quien declaró:

“Charles Cyphers ha fallecido. Fue uno de mis primeros colaboradores, en mis primeras películas. Era un hombre amable y un amigo. Lo echaré de menos”.

Con información de 24 Horas

Foto: Especial