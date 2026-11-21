• Usuarios de Telcel y AT&T reportaron problemas con la señal y datos móviles

México.- Telcel presentó fallas en su servicio en todo México, este viernes 20 de noviembre.Consultar atlas

Mediante la plataforma Downdetector, usuarios reportaron tres principales problemas: señal móvil, datos móviles y llamadas telefónicas.

Según la plataforma, las fallas de Telcel iniciaron después de las 11:00 horas

Usuarios trasladaron sus quejas a la cuenta de X de Servicio Telcel, en la que asistentes se limitaron a pedir datos sobre el número en cuestión, sin informar algún problema en la red.

Los afectados externaron molestia por la falta de respuesta.

Tras los problemas con Telcel, usuarios de AT&T también reportaron fallas.

Los reportes en Downdetector iniciaron a las 11:40 h.

Al igual que con la otra compañía, se advirtieron fallas con los datos móviles y la señal para realizar llamadas telefónicas.

Con información de López-Dóriga Digital

Foto: Gemini