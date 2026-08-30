Falla mecánica provoca choque de camionetas

– El percance ocurrió en el tramo Flores Magón-Belisario Domínguez y no dejó personas lesionadas –

Una falla mecánica provocó un accidente entre dos camionetas tipo pick up sobre el tramo carretero Flores Magón-Belisario Domínguez, en el municipio de Venustiano Carranza.

De acuerdo con los primeros reportes, una de las unidades presentó un desperfecto mientras circulaba por la zona, situación que derivó en el choque con otra camioneta que transitaba por el mismo tramo.

El percance movilizó a personal de auxilio, que acudió al lugar para revisar las condiciones de los vehículos y verificar el estado de salud de sus ocupantes.

Tras la valoración correspondiente, se confirmó que ninguna persona resultó lesionada, por lo que no fue necesario realizar traslados a hospitales ni solicitar apoyo médico adicional.

Las unidades involucradas presentaron daños materiales cuya magnitud no fue precisada. Tampoco se informó qué tipo de desperfecto mecánico originó el accidente ni cuál de las camionetas lo presentó.

Personal que atendió el incidente realizó las maniobras necesarias para mantener bajo control la circulación y evitar mayores riesgos para quienes transitaban por la carretera.