Falla de frenos provoca volcadura de un volteo

– El conductor, originario de Ocotepec, fue llevado a un hospital de Tecpatán y se reportó estable tras el accidente –

Un camión tipo volteo cargado con block terminó volcado este lunes en las inmediaciones del puente sobre el río Opak, en el ejido Campeche, municipio de Tecpatán. De acuerdo con los primeros reportes, una posible falla en el sistema de frenos habría provocado que el conductor perdiera el control de la unidad.

El accidente ocurrió alrededor de las 12:30 horas, cuando el vehículo circulaba por esa zona y presentó la falla mecánica. Sin posibilidad de detener el camión, el operador salió del camino y la pesada unidad terminó volcada, con daños considerables en la carrocería y parte de la carga esparcida.

Personas que se encontraban cerca del lugar ayudaron a sacar al conductor del vehículo y le brindaron los primeros auxilios mientras llegaba apoyo para trasladarlo.

El hombre, originario del municipio de Ocotepec, fue llevado a un hospital de Tecpatán para recibir atención médica. Más tarde se informó que su estado de salud era estable y que las lesiones que presentó no ponían en riesgo su vida.

El camión quedó severamente dañado y los blocks que transportaba también resultaron afectados por la volcadura. No se detalló si la unidad sería sometida a una revisión mecánica para confirmar la causa del accidente.