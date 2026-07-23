﻿Exportación de tequila supera los 11,697 mdd

• El volumen exportado registró un crecimiento promedio anual de 2.6%

México.- El tequila continúa consolidándose como uno de los productos emblemáticos de exportación de México.

Entre 2023 y 2025, las ventas al exterior de la bebida generaron 11 mil 697 millones de dólares, mientras que el volumen exportado registró un crecimiento promedio anual de 2.6%, informó la Secretaría de Agricultura.

Las cifras se dieron a conocer en el marco de la primera conmemoración del Día Nacional del Tequila, que se celebra este 24 de julio, fecha con la que se reconoce la importancia económica, cultural e histórica de la bebida insignia del país.

De acuerdo con la dependencia, al cierre de 2025 México exportó 397.1 millones de litros de tequila, por encima de los 392.9 millones de litros de 2024 y de los 377.5 millones de litros de 2023, lo que representó un crecimiento acumulado de 5.2% en el periodo.

Además, entre 2020 y 2025 el valor de las exportaciones mostró una tasa media anual de crecimiento de 8.5%, al pasar de 2 mil 337.1 millones de dólares a 3 mil 513.8 millones de dólares, reflejando la creciente demanda internacional por el destilado mexicano.

Exportaciones este año

La tendencia positiva se mantiene durante este año. Al mes de abril de 2026, México había exportado 126.5 millones de litros de tequila, volumen equivalente al 31.8% de todo lo enviado al exterior durante 2025, lo que anticipa un nuevo año de fuerte dinamismo para la industria.

La Secretaría de Agricultura destacó que este desempeño ha sido impulsado por políticas orientadas a fortalecer la sustentabilidad de la cadena agave-tequila, mejorar la competitividad comercial y generar mayores oportunidades para productores e industriales.

La dependencia recordó que el prestigio internacional de la bebida también está respaldado por el reconocimiento de la UNESCO, que en 2006 declaró al Paisaje Agavero y las Antiguas Instalaciones Industriales de Tequila, en Jalisco, como Patrimonio Mundial. La zona protegida comprende 34 mil 658 hectáreas, consideradas uno de los principales referentes históricos, culturales y productivos de México.

Agricultura señaló que esta primera conmemoración representa un hito para una de las industrias agroalimentarias más representativas del país y reafirma el compromiso de seguir impulsando la presencia del tequila mexicano en los mercados internacionales.

Con información de 24 Horas

Foto: Sader