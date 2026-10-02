﻿Explosión en planta química cerca de Moscú deja al menos siete muertos

• El incidente se debió a causas técnicas, mientras que unas 40 personas tuvieron que ser evacuadas

EFE

Rusia.- Al menos siete personas perdieron la vida luego de una explosión registrada en una planta química ubicada en Krasnogorsk, ciudad satélite situada a unos 100 kilómetros de Moscú, según reportaron este jueves medios oficiales e independientes de Rusia.

De acuerdo con el canal de Telegram Shot, el incidente dejó siete víctimas mortales y habría sido provocado por causas técnicas. Por su parte, la agencia estatal TASS informó que alrededor de 40 personas fueron evacuadas tras la explosión.

Las autoridades locales no han confirmado la muerte de empleados de la planta.

Según informó en MAX, la red de mensajería rusa, el jefe en funciones de la Administración del distrito de Sérguiev Posad, Alexéi Luzhetski, «en el momento del incidente en la instalación habían 44 personas. Cuarenta empleados fueron evacuados y atendidos por los paramédicos, no tienen quejas sobre su estado de salud. Se intenta localizar a las otras cuatro personas».

Según el canal de Telegram independiente Mash, una de las naves de la planta quedó parcialmente destruida. Sobre la instalación se alzó una densa columna de humo gris.

Los bomberos ya trabajan en la extinción del incendio pese al riesgo de nuevas explosiones, añadió Luzhetski.

Una fuente de los servicios de Emergencias informó a TASS de que «según datos preliminares, el incendio se debió a causas de carácter técnico», y su motivo se establecerá definitivamente tras el peritaje de los correspondientes especialistas.

Con información de EFE

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