Exigen jubilación para 39 trabajadores del Congreso

– Veintisiete mujeres están en edad de retiro; diez superan los 65 años y piden resolver un rezago de 25 años –

Dos sindicatos del Congreso del Estado de Chiapas se manifestaron para exigir una jubilación justa para 39 trabajadores que acumulan entre 30, 35 y hasta 37 años de servicio dentro del Poder Legislativo.

La protesta fue encabezada por integrantes del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo y del Sindicato de Empleados al Servicio del Congreso del Estado, quienes señalaron que esta demanda se mantiene sin resolver desde hace 25 años.

De acuerdo con las representaciones sindicales, 27 de las personas afectadas son mujeres en edad de retiro y 10 de ellas tienen más de 65 años. También indicaron que alrededor del 80 por ciento de la plantilla laboral del Congreso está integrada por mujeres.

Las dirigentes cuestionaron que, mientras desde el Poder Legislativo se aprueban leyes relacionadas con los derechos de las mujeres, dentro del propio Congreso continúe pendiente una iniciativa que permitiría avanzar en la jubilación de trabajadoras con décadas de antigüedad.

Los gremios pidieron a la Junta de Coordinación Política, la Mesa Directiva y el Poder Ejecutivo instalar una mesa de diálogo para definir los mecanismos presupuestales y administrativos necesarios. Los inconformes advirtieron que buscan certeza jurídica y una salida que permita a los 39 trabajadores retirarse después de décadas de servicio. (Fotos: Gaby Coutiño)