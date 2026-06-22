Exigen calles y servicios al presidente de Ixtapa

– Pobladores reclamaron pavimentación, alumbrado y drenaje; acusan incumplimiento de Roberto Jordán –

Alrededor de 200 pobladores de Plan de Ayala, municipio de Ixtapa, se manifestaron este lunes frente al Palacio de Gobierno para exigir pavimentación de calles, alumbrado público y drenaje, servicios que consideran básicos para su comunidad.

Los inconformes dijeron representar a unas 700 familias y acusaron al presidente municipal Roberto Jordán de no cumplir con los compromisos de pavimentación. Según señalaron, el año pasado se autorizaron recursos para pavimentar 180 metros lineales, pero este 2026 las autoridades se negaron a destinar una cantidad similar.

“No estamos pidiendo más de lo que nos dio el otro año, estamos pidiendo lo que nos corresponde”, declaró Julio César Pérez, vocero de la comunidad.

Los habitantes señalaron que todavía hay cerca de 500 metros de calles sin pavimentar, entre ellas la vía que conduce a la escuela local. En temporada de lluvias, el lodo complica el paso de niñas, niños y familias, por lo que pidieron atender primero ese tramo.

También denunciaron fallas constantes en el suministro eléctrico y la falta de alumbrado público y drenaje. Los manifestantes fueron recibidos por personal del gobierno estatal para iniciar un diálogo y esperan una respuesta concreta.

La comunidad advirtió que en otras ocasiones tuvo que protestar para que se cumplieran obras. Por eso, pidió una solución pronta antes de recurrir a nuevas medidas de presión.