Exempleado de Unach exige indemnización desde 2021

– Gilberto Escobar afirma tener un laudo favorable; la universidad enfrenta pasivos por más de 744 millones de pesos –

Gilberto Escobar Mancilla, exfuncionario de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), denunció que continúa sin recibir la indemnización correspondiente después de cinco años de haber sido despedido de la institución, pese a contar, según afirmó, con una resolución laboral favorable.

Escobar ingresó a la universidad en 1999 y trabajó durante 23 años. En una carta difundida este mes recordó que fue separado de su cargo en 2021 y llevó el caso ante la justicia. Sostuvo que un juez de Distrito negó un amparo promovido por la UNACH y dejó firme la resolución que consideró ilegal su salida.

El exfuncionario relató que durante estos años perdió estabilidad económica y patrimonio, además de enfrentar afectaciones personales y familiares mientras esperaba el cumplimiento del laudo.

El reclamo ocurre en medio de una situación financiera complicada para la universidad. Documentos obtenidos vía transparencia señalan que la UNACH destina alrededor del 92 por ciento de su presupuesto al pago de salarios y mantenía, al 31 de marzo, pasivos por más de 744 millones de pesos.

Los CIEES también recomendaron fortalecer las finanzas de la institución, revisar su estructura administrativa y atender desigualdades en infraestructura. Escobar sostiene que, pese al fallo que considera favorable, la universidad aún no cubre la indemnización.