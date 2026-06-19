﻿Europa presiona a Cuba: exige liberar presos políticos

• Si se pretende reflejar el deterioro en la isla hay que explicar todas las razones que conducen a ella, les replicó una negociadora

España.- El Parlamento Europeo pidió este jueves que la Unión Europea (UE) suspenda el diálogo político y de cooperación con Cuba si el gobierno de la isla no da “pasos concretos y significativos” hacia una transición democrática y libera de forma “inmediata e incondicional a los cerca de mil 300 presos políticos”.

Con 283 votos a favor, 199 en contra y 85 abstenciones, el Partido Popular Europeo, los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) y los liberales de Renovar Europa lograron sacar adelante un texto que “condena en los términos más enérgicos posibles la represión sistemática que lleva a cabo el régimen cubano”.

En particular, denuncia “la tortura, la violencia sexual, las amenazas de muerte, la malnutrición forzada, la vigilancia masiva, el trabajo forzoso y la persecución judicial infligida a presos políticos, manifestantes, disidentes, estudiantes, líderes religiosos y defensores de los derechos humanos”.

La también denominada Eurocámara expresó que su “máxima y urgente preocupación sobre el deterioro dramático de las condiciones de vida en Cuba y el creciente impacto humanitario de la falta de acceso a combustible, medicamentos, alimentos y otros bienes esenciales y servicios públicos, que afectan particularmente a los grupos vulnerables”.

Además, el texto pide sanciones contra el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, e incide en que, para Cuba, “la única forma de salir del sufrimiento, la pobreza y el aislamiento será un cambio profundo económico y político que lleve sin retrasos a una transición democrática”.

No obstante, esa crisis humanitaria también debe leerse a la luz del impacto acumulado del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos a Cuba; que por décadas ha limitado el acceso de la isla a financiamiento, combustible, medicamentos, alimentos y otros bienes esenciales.

En ese sentido, dentro del Parlamento populares, conservadores y liberales rechazaron la petición de los socialdemócratas y verdes de subrayar que “la crisis actual” que se vive en la isla “es el resultado de una combinación de factores internos y externos”, como “el impacto cada vez más negativo del embargo estadounidense”.

Por ejemplo, la negociadora socialista, Leire Pajín, dijo a EFE el miércoles que si lo que esta resolución “pretende es reflejar la situación de grave deterioro humanitario que existe en la isla, hay que explicar todas las razones que conducen a ella”.

Y entre ellas, afirmó que el embargo económico de larga data de Washington y el más reciente bloqueo petrolero del gobierno estadounidense de Donald Trump “han llevado a que hoy la población cubana no tenga acceso a lo más básico, ni a la electricidad, ni a medicinas ni a alimentos”.

El texto tampoco incluyó el lenguaje más duro que reclamaba Patriotas por Europa, en el que se enmarca Vox y terminó absteniéndose en el voto final.

En una de las enmiendas, el grupo de extrema derecha quería subrayar que el gobierno cubano es “un régimen que ha tiranizado la isla de Cuba durante más de seis decenios y es el único culpable de la grave situación material del pueblo cubano”.

Y presentó una segunda enmienda reclamando la suspensión inmediata del diálogo que la UE mantiene con Cuba, sin vincularlo a que se avance o no hacia la transición democrática en la isla.

Con información de EFE

Foto: EFE/ Ernesto Mastrascusa