﻿EU suma al Cártel de Juárez y a Los Viagras a lista terrorista 

• Suman ocho los grupos criminales mexicanos inscritos en esa categoría desde febrero de 2025

24 Horas

Estados Unidos.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó al Cártel de Juárez y a Los Viagras como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) y Terroristas Globales Especialmente Designados, con lo que suman ocho los grupos criminales mexicanos inscritos en esa categoría desde febrero de 2025.

La medida se publicó como una actualización de la Lista de Nacionales Especialmente Designados, que administra la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Ambas organizaciones ya figuraban en ese registro por su participación en el narcotráfico, pero ahora quedan sujetas también a la legislación antiterrorista. La determinación, firmada por el secretario de Estado, Marco Rubio, el 2 de julio, entró en vigor con su publicación en el Registro Federal.

Las consecuencias operan en varios frentes. La designación congela los bienes de ambos grupos bajo jurisdicción estadounidense, prohíbe que personas, empresas e instituciones realicen operaciones con ellos e impone penas a quienes les brinden apoyo material, sea en recursos, armamento, servicios o capacitación. En materia migratoria, veta el ingreso de sus miembros a territorio estadounidense; en la judicial, agrava las causas que se presenten en tribunales de ese país.

Designación del Cártel de Juárez y Los Viagras, en medio de declaraciones entre ambos gobiernos

La inscripción se conoció en medio de un nuevo cruce de declaraciones entre ambos gobiernos. Un día antes, el jefe de la DEA, Terrance Cole, afirmó que las redes del narcotráfico y el gobierno mexicano «son lo mismo». La presidenta Claudia Sheinbaum replicó que se trata de un pronunciamiento «más político que sustentado», carente de fundamento.

La ofensiva de Washington, sin embargo, no se limita a México. En marzo, Estados Unidos lanzó el Escudo de las Américas, una coalición militar y de inteligencia contra los cárteles que hoy reúne a trece países, de Argentina a Trinidad y Tobago, y a la que Colombia se sumará en agosto. México, la nación con más grupos incluidos en la nómina terrorista (el doble que cualquier otra), es también la más visiblemente ausente de la alianza que su vecino construyó para combatir a esas mismas estructuras.

La lista abarca, además, a otras doce organizaciones del hemisferio occidental, entre ellas las maras salvadoreñas, pandillas de Haití y grupos criminales de Brasil y Ecuador.

La decisión se inscribe en una ofensiva que Washington ha escalado por varios frentes desde el inicio del segundo mandato de Trump. En el terreno judicial, la fiscalía estadounidense ha imputado a diez funcionarios mexicanos por presuntos nexos con el crimen organizado, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

En el militar, ha ejecutado bombardeos contra embarcaciones señaladas de trasiego de drogas en el Caribe y el Pacífico que han dejado al menos 188 muertos desde septiembre pasado.

Con información de 24 Horas

Foto: Especial