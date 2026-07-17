﻿EU dice que lechuga mexicana causa el brote de ‘diarrea explosiva’

• Autoridades de EU vinculan el brote de ciclosporiasis con lechuga proveniente de un proveedor mexicano y servida en restaurantes Taco Bell

Estados Unidos.- Los reguladores de Estados Unidos rastrearon un brote de parásitos que enfermó a miles de personas en Michigan y estados vecinos hasta la lechuga iceberg rallada que se sirve en restaurantes Taco Bell. Las autoridades identificaron a un solo proveedor como la aparente fuente del brote.

La investigación de rastreo de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) identificó a un proveedor mexicano que abastecía a los restaurantes Taco Bell donde comieron las personas afectadas.

La FDA trabaja con el proveedor para determinar si la lechuga iceberg rallada contaminada llegó a otros establecimientos. Además, reforzó las inspecciones en la frontera para detectar “productos implicados en el brote”.

La información difundida por las autoridades estadounidenses deja sin respuesta varias preguntas clave, entre ellas el nombre del proveedor, el origen preciso de la contaminación y el riesgo de contagio en otros lugares. The Washington Post informó que Taylor Farms figura como una posible fuente de la contaminación.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) emitieron una alerta de seguridad alimentaria por el parásito Cyclospora, causante de la ciclosporiasis, una enfermedad que provoca diarrea explosiva. Además, recomendaron a los consumidores evitar este ingrediente en restaurantes Taco Bell de Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental.

Taco Bell informó que retiró de manera voluntaria la lechuga suministrada por ese proveedor y que la repondrá en un plazo de 24 horas en los restaurantes de los estados afectados. La empresa también señaló en un comunicado que, como medida preventiva, excluirá de forma indefinida a ese proveedor de su cadena de suministro en todo Estados Unidos.

Los CDC vincularon mil 644 casos confirmados por laboratorio con restaurantes Taco Bell y señalaron que la cifra real de contagios podría ser mayor, debido a que muchas personas se recuperan sin realizarse pruebas y la confirmación de un caso de ciclosporiasis puede tardar hasta seis semanas.

La agencia también investiga otros casos de ciclosporiasis que no guardan relación con este brote. Michigan registra el mayor número de contagios, con más de 4 mil 300 personas enfermas y 102 hospitalizaciones.

Los CDC precisaron que no todos los restaurantes Taco Bell ubicados en la zona afectada recibieron lechuga rallada del mismo proveedor.

Con información de Bloomberg

Foto : Cuartoscuro