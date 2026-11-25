• La ‘influencer’ Christie Miller, de 60 años de edad, anunció su muerte mediante un video en redes sociales

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Estados Unidos.- Una reconocida ‘influencer‘ de 60 años publicó un video para anunciar su muerte.

Vestida con una sudadera que simulaba una piñata y sonriente, Christie Miller informó a sus más de 50 mil seguidores en Instagram que había muerto.

“Si están viendo este video significa que estoy muerta”, dijo.

Lejos de tomarlo como una tragedia, Miller celebró el reencuentro con su esposo Mark, quien murió víctima de cáncer de páncreas en junio de 2025.

“He cruzado el velo. Estoy sentada con mi amorcito, Mikey, mi padre y todos mis seres queridos, sintiendo una dicha absoluta, sin arrepentimientos por cómo jugué el juego de la vida y cómo gané”, añadió.

Christie Miller era una popular ‘influencer‘ de California, Estados Unidos.

Su actividad en redes sociales consistía en documentar su lucha contra el cáncer de mama que le fue detectado en junio de 2022. En los últimos meses recibía cuidados paliativos.

Su enfermedad era HER2 positivo, caracterizada por su rápida evolución y agresividad.

En su video de despedida, Miller subrayó que estaba en paz con saber que estaba muriendo y se describió feliz por el tiempo que pudo pasar junto a sus seres queridos.

“Todo está bien. Se trata de elegir qué emoción queremos tener en cada momento”, dijo.

Finalmente, pidió a sus seguidores que vivan sin remordimientos.

“Salgan y vivan su vida, sientan el miedo y háganlo de todos modos. Dejen de preocuparse por lo que piensen los demás. Están demasiado absortos en sus propias vidas. No se preocupan por ustedes. Salgan y encuentren alegría cada día y cómprense una campanilla de la alegría, como esta.”

Cabe destacar que Christie tenía una perrita de once años de edad, llamada Winnie, que padecía enfermedad renal.

En un video detalló que la muerte de su esposo Mark afectó mucho a la mascota, por lo que el plan era “que Winnie y yo crucemos el velo juntas“.

Con información de People

Foto: Especial