﻿Esteban Ocon se declara agente libre para 2027 en la F1

• Esteban Ocon, piloto de Haas, sorpresivamente declaró que será agente libre para 2027, abriendo la puerta a que cualquier escudería.

24 Horas

Estados Unidos.- Previo a lo que será la celebración del Gran Premio de Azerbaiyán y los movimientos dentro de la parrilla de pilotos para la próxima temporada, Esteban Ocon, piloto de Haas, sorpresivamente declaró que será agente libre para 2027, abriendo la puerta a que cualquier escudería que desee contratarlo podrá hacerlo sin ningún problema.

«En estos momentos, soy agente libre para el año que viene. Todas estas conversaciones, y algunos temas que se desarrollan en segundo plano, escapan a mi control en este momento. Estoy concentrado en la pista, tratando de dar lo mejor de mí y obtener el resultado que este equipo merece», declaró el conductor francés.

Dichas declaraciones sorprendieron al mundo de la máxima categoría dentro del automovilismo, pues a pesar de que el francés sigue negociando su renovación con Haas, Ocon prácticamente dio a entender que está dispuesto a negociar con cualquier equipo que le pueda ofrecer un asiento dentro de la Fórmula 1.

«Tengo 30 años, competí durante 10 años en la F1, pero aún tengo mucho que aportar a este deporte. Haber ganado una carrera y haber subido al podio un par de veces no me satisface», refirió Esteban Ocon.

En lo que va de la temporada 2026, Esteban solamente ha logrado sumar tres puntos, esto tras lo hecho en los Grandes Premios de Japón y Mónaco.

Con información de 24 Horas

Foto: Especial