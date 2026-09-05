﻿Estados Unidos ha derribado 300 drones en la frontera con México 

• El Comando Norte de EE.UU. indicó que para derribar drones ha utilizado el sistema láser de alta energía (AMP-HEL) en 11 ocasiones

Estados Unidos.- Estados Unidos ha derribado 300 drones de cárteles en la frontera con México en lo que va de 2026, informó el Comando Norte (USNORTHCOM, en inglés).

Por medio de un comunicado el viernes 4 de septiembre de 2026, se detalló que en total ha usado el sistema láser de alta energía (AMP-HEL) en un total de once ocasiones.

Argumentó que “la Fuerza de Tarea Conjunta de la Frontera Sur (JTF-SB), que opera bajo el Comando Norte de los Estados Unidos en apoyo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, continúa neutralizando sistemas aéreos no tripulados (UAS) no autorizados a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México“.

Indicó que “el sistema láser multipropósito de alta energía del Ejército (AMP-HEL) se empleó por primera vez en operaciones de protección fronteriza el 24 de agosto y, hasta el 4 de septiembre, los miembros de la JTF-SB habían neutralizado 11 UAS vinculados a cárteles utilizando el AMP-HEL”.

El Comando Norte afirmó que los drones “estaban asociados con actividades ilícitas en la frontera. Las organizaciones criminales transnacionales utilizan UAS para apoyar actividades ilegales transfronterizas, incluyendo operaciones de contrabando y vigilancia de personal militar y policial”.

Se recalcó que la Fuerza de Tarea Conjunta “derrotó a más de 300 sistemas aéreos no tripulados (UAS) durante este año, empleando sistemas cinéticos y no cinéticos, y más de 100 de estos derribos se produjeron en el mes de agosto”.

“El enfoque de armas combinadas de la Fuerza de Tarea Conjunta Frontera Sur y su colaboración con los socios de la misión están proporcionando una nueva capa de capacidad de defensa nacional para contrarrestar la actividad ilegal en la frontera”, dijo el general Gregory Guillot, comandante del NORAD y del USNORTHCOM.

“Las tropas de primera línea cuentan con las autorizaciones necesarias y están aprovechando una red altamente capacitada para frustrar las amenazas contra las fuerzas que llevan a cabo la misión de integridad territorial”, puntualizó.

Se informó que el sistema láser fue adquirido por EE.UU. en septiembre de 2025 “como parte de un esfuerzo por desarrollar e implementar capacidades escalables de energía dirigida contra sistemas aéreos no tripulados y otras amenazas aéreas. La Fuerza de Tarea Conjunta Brigada (JTF-SB) integró el sistema móvil de energía dirigida en su defensa escalonada en agosto de 2026 para ayudar a contrarrestar las amenazas al personal y apoyar las operaciones de seguridad fronteriza”.

Con información de López-Dóriga Digital

Foto: @USNorthernCmd