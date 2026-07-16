﻿Estados Unidos fija límite de cuatro años a visas para estudiantes 

• La supervisión de estancias quedará directamente en manos de las autoridades federales (ICE) y no principalmente del personal universitario

López-Dóriga Digital

Estados Unidos.- El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS, por sus siglas en inglés) anunció una norma definitiva que elimina el régimen de “duración del estatus” en términos migratorios: mediante el cual estudiantes extranjeros, visitantes de intercambio y representantes de medios de comunicación podían permanecer en el país mientras mantuvieran las actividades vinculadas con sus visas.

La nueva normativa establece periodos fijos de admisión para los titulares de visas de no inmigrante F, J e I. Según el gobierno estadounidense, la medida permitirá realizar controles periódicos y combatir posibles abusos y fraudes dentro del sistema migratorio.

Los estudiantes con visa F y los visitantes de intercambio con visa J serán admitidos por la duración de su programa, sin exceder un máximo de cuatro años. Quienes necesiten más tiempo deberán solicitar formalmente una extensión de estancia ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

Las solicitudes de extensión estarán sujetas a controles biométricos, revisión de antecedentes y verificaciones contra posibles fraudes. Con ello, la supervisión de las estancias quedará directamente en manos de las autoridades federales y no principalmente del personal universitario.

La norma también reducirá de 60 a 30 días el periodo concedido a estudiantes con visa F-1 después de graduarse para preparar su salida, cambiar de institución educativa o modificar su estatus migratorio. Asimismo, impondrá restricciones más estrictas a los cambios de programa académico.

Los actuales titulares de estas visas que permanezcan en Estados Unidos bajo el anterior régimen, pasarán automáticamente al nuevo sistema. Su estancia autorizada tendrá una duración máxima de cuatro años a partir de la entrada en vigor de la normativa.

La disposición será publicada en el Registro Federal y comenzará a aplicarse 60 días después. El Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio, administrado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), continuará supervisando a las instituciones educativas, los programas de intercambio y los estudiantes internacionales.

Con información de López-Dóriga Digital

Foto: Education USA