﻿Estados Unidos exige comercializar solo aguacate con certificación 

• Piden a supermercados adquirir únicamente aguacate mexicano proveniente de empacadoras certificadas con ‘ProForest Avocado’

Estados Unidos.- Más de 50 organizaciones ambientalistas de Estados Unidos solicitaron a las principales cadenas de supermercados de ese país adquirir únicamente aguacate mexicano proveniente de empacadoras certificadas con “ProForest Avocado”, un sistema de verificación ambiental basado en monitoreo satelital que garantiza que la producción está libre de deforestación.

La petición se realizó mediante un documento dirigido a los minoristas estadounidenses, en la que los organismos advierten sobre la necesidad de fortalecer los controles en las cadenas de suministro para evitar la comercialización de frutos vinculados con la destrucción de los bosques.

Entre las organizaciones firmantes se encuentran el Center for Biological Diversity, Earthjustice, Food & Water Watch, Friends of the Earth, Mighty Earth, la Xerces Society y la Endangered Species Coalition, entre otras; quienes sostienen que esta certificación, impulsada por el Gobierno de Michoacán, se ha convertido en el estándar clave para frenar el impacto ecológico que ha generado la industria del aguacate en las últimas décadas.

En tanto, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla destacó que las empacadoras responsables de más del 90 por ciento del aguacate mexicano exportado a Estados Unidos ya cuentan con esta certificación, lo que demuestra que el modelo es viable y puede implementarse a gran escala.

Resaltó que la certeza que brinda ProForest Avocado, obedece a la correcta aplicación del sistema denominado Guardián Forestal A.C., una organización civil independiente que a través de imágenes satelitales y videovigilancia permanente identifican el origen de las huertas y pueden determinar si cumplen con los criterios ambientales establecidos, así como elaborar denuncias automáticas en el caso de predios que incumplan con la normativa ambiental.

El director del Guardián Forestal, Heriberto Padilla, señaló que se han identificado cerca de 2 mil 900 huertas relacionadas con conflictos ambientales las cuales no pueden exportar el fruto, principalmente por deforestación, lo que ha fortalecido la confianza de compradores y consumidores internacionales sobre la certeza que brinda la certificación ProForest Avocado.

Señaló que iniciativa posiciona a Michoacán como referente internacional en el desarrollo de mecanismos de trazabilidad ambiental para uno de los productos agroalimentarios más importantes de exportación hacia el mercado estadounidense.

Con información de 24 Horas

Foto: Especial