﻿Estados Unidos celebrará sus 250 años bajo temperaturas peligrosas

• Expertos pronostican que la combinación de humedad sofocante y máximas resultaría en temperaturas récord para el noreste y Atlántico Medio

Estados Unidos.- La ola de calor extremo que sacude a Estados Unidos y expone al 70 % de su población a temperaturas peligrosas, amenaza con deslucir los festejos por los 250 años de la Independencia del país, que este viernes inicia un caótico puente con millones de viajes y cientos de eventos para celebrar el hito.

El Servicio Meteorológico Nacional de EE.UU. advirtió en X que “una ola de calor prolongada y peligrosa continuará hoy en el Medio Oeste y el Valle del Misisipi, y persistirá durante el fin de semana del Día de la Independencia en el Valle del Ohio, el Medio Sur y la Costa Este”.

Se espera que tales condiciones continúen por los próximos días, mientras expertos pronostican que la combinación de humedad sofocante y máximas podría resultar en temperaturas récord para el noreste y los estados del Atlántico Medio.

Entre los territorios con mayor riesgo se encuentran: Nueva York, Nueva Jersey, Massachusetts, Pensilvania, Ohio, Indiana, Michigan, Georgia, Tennessee, Carolina del Norte, Kentucky, Virginia Occidental, Virginia, Maryland, Alabama o Misisipi.

La capital Washington, donde se espera que el termómetro supere los 38 grados centígrados, también se encuentra bajo alerta y sus autoridades han pedido a los asistentes a la Gran Feria Estatal Estadounidense por el aniversario del país que tomen precauciones.

Los organizadores de un gran concierto al aire libre este viernes, con artistas como Patti LaBelle, Chicago y Kool & the Gang en las inmediaciones del Capitolio, seguirán adelante con el evento pero anunciaron que abrirán las puertas a las 20:00 tiempo local, una hora más tarde de lo previsto.

Las personas en riesgo de sufrir problemas de salud relacionados con el calor deben extremar las precauciones”; señalaron en un comunicado, donde instan a los asistentes a mantenerse hidratados.

Mientras tanto, Filadelfia, ciudad considerada el corazón de la Revolución Estadounidense, canceló su desfile del Día de la Independencia previsto para hoy, “debido al calor extremo”. Se esperaba que personas de todos los estados participaran en este evento, pensado como uno de los mayores del país durante este fin de semana festivo.

Ciudades como Washington y Nueva York acogerán mañana sábado grandes celebraciones por la fecha, que incluirán paradas militares, festivales, conciertos al aire libre y fuegos artificiales. En la capital se han instalado estaciones de agua potable, puntos médicos y grandes ventiladores para quienes asistan a los festejos del centro en la Explanada Nacional.

Con información de EFE

Foto: EFE/Javier Otazu