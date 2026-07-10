﻿España somete a Bélgica y avanza a semifinales del Mundial 2026

• En un duro partido en Los Ángeles, España venció a Bélgica y se clasificó a las semifinales del Mundial 2026

Estados Unidos.- España se clasificó a las semifinales del Mundial 2026 al vencer por 2-1 a Bélgica en un duro partido disputado en el Estadio Los Ángeles este viernes 10 de julio.

Los goles del conjunto español fueron obra de Fabián Ruiz y de Mikel Merino en los minutos 30 y 88. Mientras que por Bélgica anotó Charles de Ketelaere al 41′.

La Roja enfrentará en las semifinales al conjunto de Francia en el Estadio de Dallas el martes 14 de julio.

Fabián Ruiz abrió el marcador para España tras aprovechar un rebote del arquero Thibaut Courtois después de un disparo previo de Dani Olmo.

Bélgica reaccionó antes del descanso con un gol de cabeza de Charles De Ketelaere, asistido por Timothy Castagne, cortando una racha invicta de 650 minutos en la portería de Unai Simón durante este torneo.

El capitán belga Youri Tielemans se lesionó durante el calentamiento previo y tuvo que ser reemplazado por Hans Vanaken. En la segunda mitad, el guardameta Thibaut Courtois abandonó el terreno de juego entre lágrimas al minuto 71 debido a una molestia muscular, ingresando Senne Lammens en su lugar.

En los últimos suspiros del tiempo regular, el recién ingresado Mikel Merino anotó el gol de la ventaja española al aprovechar un balón suelto que dejó el arquero suplente Senne Lammens.

Con información de López-Dóriga Digital

Foto: EFE/ Lavandeira Jr