﻿España elimina a la Portugal de Cristiano Ronaldo en Dallas

• España avanzó a los cuartos de final con mucho sufrimiento ante Portugal la tarde de este lunes 6 de julio en el Estadio de Dallas

Estados Unidos.- España se clasificó a los cuartos de final del Mundial 2026, tras eliminar a la Portugal de Cristiano Ronaldo por marcador de 1-0 en el de Estadio de Dallas.

España generó peligro importante, pero destacó al minuto 15 una jugada en la que el arquero portugués, Diogo Costa, realizó una doble atajada clave para evitar el gol, primero ante un disparo de Lamine Yamal y de inmediato tapando el contrarremate de Álex Baena.

El conjunto luso cerró de gran forma el primer tiempo. Unai Simón se convirtió en figura para España al detener un remate de cabeza de João Félix y posteriormente el contrarremate de Cristiano Ronaldo.

El travesaño salvó a La Roja: en los minutos finales del primer tiempo, Nuno Mendes sacó un potente disparo desde fuera del área que, tras un desvío de la zaga, se estrelló directamente en el poste, lo que estuvo a punto de romper el cero.

Al minuto 90, el mediocampista Mikel Merino —quien había ingresado de cambio en la segunda mitad sustituyendo a Dani Olmo— aprovechó una oportunidad en el área para mandar el balón al fondo de las redes.

España enfrentará a Estados Unidos o Bélgica en los cuartos de final a disputarse el 10 de julio en Los Ángeles, California.

Con información de López-Dóriga Digital

Foto: EFE/EPA/SAM WASSON