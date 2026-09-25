Escalera deja inaccesible un callejón en Cintalapa

– Vecinos cuestionan cambios en un andador usado por estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad –

Un antiguo callejón utilizado durante años como paso peatonal en Cintalapa se convirtió en motivo de inconformidad después de que modificaciones en el acceso dificultaran el tránsito de personas con discapacidad y adultos mayores.

Pobladores de la cabecera municipal difundieron imágenes en redes sociales donde aparece un estudiante del CBTis 169, en silla de ruedas, detenido frente a unas escaleras que bloquean su recorrido por el andador.

De acuerdo con testimonios, el sitio era utilizado como paso habitual antes de la llegada de una unidad administrativa en la zona. Con el tiempo se colocaron tubos, después escaleras, mesas de concreto y bancas, medidas que habrían buscado impedir el ingreso de bicicletas, mototaxis y otros vehículos.

El problema, señalan, es que los obstáculos también complican el paso de estudiantes, adultos mayores y personas que necesitan una superficie accesible. Algunos mototaxis incluso ingresaban para acercar a usuarios del Banco del Bienestar.

Hasta ahora no existe una postura oficial sobre quién autorizó las modificaciones ni sobre la situación jurídica del espacio.

Los ciudadanos piden revisar el acceso, aclarar las autorizaciones y garantizar una alternativa segura y sin barreras para quienes utilizan silla de ruedas o tienen dificultades de movilidad.