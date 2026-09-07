ERA y UNESCO trazan agenda educativa y ambiental

– Ante Lidia Arthur, el gobernador expuso avances contra el analfabetismo y proyectos para proteger la riqueza natural de Chiapas –

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar recibió este lunes en Chiapas a Lidia Arthur Brito, subdirectora general de la Prioridad África y de Relaciones Exteriores de la UNESCO, así como a ministras y ministros de distintos países, en el marco del Día Mundial de la Alfabetización.

El mandatario señaló que la elección de Chiapas como sede del encuentro permitirá mostrar los avances del programa estatal contra el analfabetismo y compartir experiencias relacionadas con la conservación natural.

Ramírez Aguilar afirmó que la alfabetización representa una base para la libertad, la justicia social y la prosperidad, y destacó que el estado busca fortalecer esta política mediante acciones dirigidas a reducir el rezago educativo.

Durante la visita, también planteó dos proyectos que Chiapas pretende impulsar con respaldo internacional: la certificación de San Juan Chamula como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y el nombramiento del volcán Tacaná como Geoparque Mundial de la UNESCO.

El gobernador añadió que Chiapas también expondrá el trabajo realizado en Áreas Naturales Protegidas y la participación de las comunidades en tareas de conservación.

La visita de la delegación internacional forma parte de las actividades organizadas en Chiapas por la conmemoración del Día Mundial de la Alfabetización.