ERA supervisa avances del Libramiento Las Alfareras

– La vialidad fortalecerá la conectividad entre los municipios de Teopisca y Amatenango del Valle –

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar supervisó los avances de la construcción del Libramiento Las Alfareras, una obra de infraestructura de más de seis kilómetros de longitud que fortalecerá la conectividad entre los municipios de Teopisca y Amatenango del Valle.

Tras realizar un recorrido, el mandatario destacó que este proyecto contribuirá a la seguridad vial, permitiendo ahorrar tiempo de viaje y combustible. Asimismo, resaltó que las obras que se desarrollan en las distintas regiones del estado se ejecutan con la participación de empresas chiapanecas y mano de obra local, cuya experiencia y capacidad permiten construir infraestructura de calidad.

La secretaria de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart, informó que el Libramiento Las Alfareras permitirá reducir el tiempo de traslado a aproximadamente cinco minutos. Detalló que la obra contempla trabajos de terracería y la construcción de cuatro puentes, con el propósito de ofrecer una vía más segura y mejorar la movilidad en la zona.

Por su parte, el representante de la empresa responsable del proyecto, Andrés Reyes, explicó los aspectos técnicos de la construcción y señaló que, como parte de las medidas para reducir el impacto ambiental, se reutiliza el material extraído durante la ejecución de la obra.

En este recorrido también estuvo presente el presidente municipal de Teopisca, Luis Alberto Valdez Díaz.