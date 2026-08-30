ERA sale ileso tras maniobra de helicóptero

– El gobernador y parte de su gabinete salieron ilesos; atribuyó el incidente a aves y poca visibilidad –

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y parte de su gabinete resultaron ilesos este viernes luego de que el helicóptero en el que viajaban realizara una maniobra de emergencia durante su llegada al municipio de Pantepec.

El incidente ocurrió cuando la aeronave volaba a poca altura y habitantes de la localidad grababan el arribo de la comitiva oficial. En videos difundidos en redes sociales se observa que el helicóptero modifica de manera repentina su trayectoria y desciende, mientras algunas personas se alejan de la zona.

Horas después, Ramírez Aguilar explicó que la maniobra fue provocada por un cruce de aves y por las condiciones de poca visibilidad. El mandatario reconoció la actuación de los pilotos, quienes lograron controlar la aeronave y evitar un percance mayor.

El gobernador señaló que viajaba acompañado por integrantes de los gabinetes de Infraestructura, Comunicación Social y Atención Ciudadana, como parte de una gira de trabajo por Pantepec.

Durante la visita fueron inauguradas obras en la Escuela Primaria Sabino Fiacro López y en el Telebachillerato número 34 “Diego Rivera”, con una inversión superior a 2 millones de pesos. El Gobierno estatal informó que la inversión acumulada en infraestructura educativa en ese municipio asciende a 6.6 millones de pesos.