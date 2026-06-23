ERA lleva infraestructura médica y vial a comunidades

– Inauguró rehabilitación de Centro de Salud y entregó un puente en Las Margaritas y Maravilla Tenejapa –

Durante una gira de trabajo por la región Meseta Comiteca Tojolabal, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar visitó el municipio de Las Margaritas, donde inauguró la rehabilitación integral y el mantenimiento del equipamiento médico del Centro de Salud de Santa Margarita Agua Azul, acciones que representaron una inversión superior a 9.3 millones de pesos.

En su mensaje, el mandatario destacó que el gobierno de la Nueva ERA impulsa programas y acciones con enfoque humanista para atender las necesidades de la población y abatir rezagos en materia de salud, educación, vivienda, caminos, agua potable, servicios públicos y otros rubros prioritarios, con el propósito de fortalecer el bienestar, la transformación y la prosperidad de los municipios, especialmente de aquellos que históricamente han permanecido en el abandono.

“Estamos haciendo una planeación estratégica con el objetivo de sacar adelante a los municipios olvidados. Queremos marcar un antes y un después y estamos convencidos de que vamos a lograrlo porque tenemos voluntad y mantenemos un diálogo permanente con el pueblo de Chiapas. Hoy tenemos un estado pacífico, no solamente en materia de seguridad, sino también en el ámbito social”, manifestó.

Ramírez Aguilar señaló que el respaldo del Gobierno de México, encabezado por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, ha sido fundamental para mejorar las condiciones de vida de las y los chiapanecos. En ese contexto, reiteró el llamado a fortalecer la unidad y la convivencia fraterna, al considerar que son elementos esenciales para avanzar en la construcción de un mejor Chiapas.

Posteriormente, el gobernador se trasladó al ejido Las Nubes, en el municipio de Maravilla Tenejapa, donde inauguró la construcción de un puente metálico en el que se invirtieron más de 12.1 millones de pesos y que beneficiará a más de 14 mil 700 habitantes. Asimismo, entregó herramientas a los Comités Humanistas de Protección Civil del municipio.

Al respecto, explicó que estas acciones buscan reforzar la prevención de riesgos durante la temporada de lluvias y anunció que continuará trabajando de manera coordinada con las autoridades para impulsar la actividad turística en la región.

El secretario de Salud, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, informó que la rehabilitación y ampliación de la infraestructura física, así como del equipamiento médico del Centro de Salud Santa Margarita Agua Azul representa un avance significativo para garantizar servicios médicos dignos y de calidad en esta comunidad. Destacó que la salud constituye un pilar fundamental para el bienestar integral de las personas y sostuvo que esta acción marca el inicio de una nueva etapa de esperanza, progreso y trabajo humanista para la población.

La coordinadora estatal de los Servicios de Salud de IMSS-Bienestar en Chiapas, Sofía Carlota Aguilar Herrera, celebró la remodelación de la Clínica de Santa Margarita Agua Azul y afirmó que esta intervención permitirá fortalecer de manera integral la atención médica, garantizando espacios dignos y funcionales para la población de la región.

Por su parte, el secretario de Protección Civil, Mauricio Cordero Rodríguez, detalló que el puente metálico sustituye una estructura que ya presentaba condiciones de riesgo para la población. Añadió que la nueva infraestructura beneficiará a las personas que diariamente transitan entre comunidades y contribuirá al fortalecimiento de la actividad turística de la región.

De igual forma, dio a conocer la entrega de herramientas y equipo preventivo entre ellos carretillas, barretas, palas, rastrillos, lámparas, impermeables, abatefuegos y material de señalización, a los Comités Humanistas de los ejidos Santo Domingo Las Palmas, Las Nubes, Plan Santo Domingo y Guadalupe Miramar, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias durante la temporada de lluvias.

A su vez, los presidentes municipales de Las Margaritas y Maravilla Tenejapa, Bladimir Hernández Álvarez y Obdulio Gutiérrez Gutiérrez, respectivamente, reconocieron el respaldo y compromiso del gobernador Eduardo Ramírez con las familias chiapanecas, la comunidad tojolabal y otros pueblos originarios mediante la puesta en marcha de estas obras. Asimismo, valoraron el apoyo brindado en áreas como salud, educación y seguridad, así como los avances en materia de paz en la región.

En representación de las personas beneficiadas con el centro de salud, Trinidad Coello López agradeció a los gobiernos estatal y municipal por atender las necesidades de la población. Por su parte, el comisariado ejidal de Las Nubes, Baldemar Estrada Tovar, expresó su reconocimiento al gobernador por su visita y por cumplir con las demandas planteadas por la ciudadanía. Destacó que la construcción del puente metálico permitirá una conectividad más segura y facilitará la comercialización de productos en la zona.

En esta gira acompañaron al gobernador el secretario de Turismo, Segundo Guillén Gordillo; la legisladora federal Rosario del Carmen Moreno Villatoro; el director estatal de Salud Pública, Miguel Valdés Galán; en representación de la Coordinación Estatal de los Servicios Públicos de Salud IMSS-Bienestar en Chiapas, Ramón de Jesús Maza Archila; el responsable de la Unidad de Salud de Primer Nivel Santa Margarita Agua Azul, Julio César Gómez López; la enfermera de Atención Clínica, Yesenia Soledad Gordillo Ozuna; el comisariado ejidal de Santa Margarita Agua Azul, Gilberto Coello Hernández; y el presidente de la Cooperativa Causas Verdes Las Nubes, Moisés Cruz, entre otras personas.