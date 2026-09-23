ERA impulsa nuevo sistema de agua potable para TGZ

– Atestiguó Asamblea de Gobernanza del Agua en la que se aprobó la construcción de dicha obra con inversión de 103 mdp –

En la colonia Real del Bosque, de Tuxtla Gutiérrez, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar atestiguó este martes la Asamblea de Gobernanza del Agua, en la que miles de habitantes de distintas colonias de la zona sur poniente de la capital aprobaron, mediante votación a mano alzada, la construcción de un sistema de agua potable, con una inversión superior a 103 millones de pesos y que beneficiará a más de 27 mil personas.

Durante su mensaje, el mandatario subrayó que este ejercicio de diálogo y consenso reafirma la vocación social y humanista del gobierno de la Nueva ERA, al mantener una relación cercana con el pueblo para escuchar y atender sus necesidades. Asimismo, reconoció a las y los integrantes del Comité Ciudadano del Agua por su compromiso con el impulso de este proyecto de infraestructura hídrica, que contribuirá al bienestar, el crecimiento económico y la prosperidad de las familias.

“Somos un gobierno con sentido humanista, que posiciona a las personas en el centro de nuestras decisiones y acciones. Y llevar agua a los hogares es una prioridad, para que las familias cuenten con este servicio público. Esta asamblea nos da la oportunidad de estar unidos, pueblo y gobierno, en la supervisión del proyecto. Queremos que sea una obra que sirva a la gente”, expresó.

Ramírez Aguilar también aseguró que se continuará fortaleciendo la seguridad en Tuxtla Gutiérrez y en todo Chiapas, al tiempo que enfatizó que no habrá impunidad y se aplicará todo el peso de la ley a quienes cometan algún delito. “No regresaremos al tiempo donde hacían y no pasaba nada. ¡Ahora el que la hace, la paga!”.

El secretario del Humanismo, Paco Chacón, señaló que, gracias a la visión humanista de este gobierno, cada vez se lleva mayor bienestar a los hogares de la capital mediante obras y acciones de beneficio social que contribuyen a transformar la vida de la comunidad. Reiteró su convicción de continuar trabajando de manera conjunta para avanzar hacia una prosperidad compartida.

La directora general de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS), Karina Montesinos Cárdenas, consideró que esta asamblea representa el inicio de una alianza para establecer acuerdos que permitan garantizar el abastecimiento de agua y concretar obras hídricas que se traduzcan en bienestar, salud, tranquilidad y mejores condiciones de vida. Indicó que en la zona sur poniente de la ciudad se fortalece la infraestructura para el suministro de agua potable y reiteró el llamado a cuidar y proteger este recurso.

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Angel Torres Culebro, reconoció al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar por devolver la esperanza y la seguridad, y por demostrar que el trabajo en unidad genera resultados. Agradeció el respaldo para realizar obras de pavimentación, drenaje, luminarias y rehabilitación en la capital, y manifestó que ha sido un honor caminar a su lado y aprender de una política cercana al pueblo.

En representación de las y los habitantes de Real del Bosque, Gilberto Montes Vázquez celebró el anuncio de la nueva obra para la colonia y destacó la integración de un comité ciudadano de vigilancia, conformado de manera voluntaria y sin remuneración, que dará seguimiento a los trabajos por iniciar.

Estuvieron presentes la diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Marcela Castillo Atristain; la secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural, Obdulia Magdalena Torres Abarca; el secretario de Salud, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez; el director general del Organismo de Cuenca Frontera Sur de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Jorge Joaquín González Bezares; el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) delegación Chiapas, Luis Alejandro Escanero González; la presidenta del Consejo Directivo y rectora del IAP Chiapas, Lysette Raquel Lameiro Camacho; la directora general del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana, Yolanda Alfaro Pérez; el director general del Conalep Chiapas, Leonardo León Alcázar; el presbítero de Nuestra Señora de la Paz de Real del Bosque, Francisco Ortiz Hernández; entre otros.