ERA fortalece educación y amplía espacios deportivos

– Inauguró edificio en la Unicach y entregó canchas de futbol en la Secundaria Técnica dos y el Cobach Plantel 145 –

Como parte del fortalecimiento de la infraestructura educativa que impulsa el gobierno de la Nueva ERA en Chiapas, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar inauguró el edificio de docencia y la Clínica de Atención Psicológica de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), en Tuxtla Gutiérrez, obra que representó una inversión superior a 23.3 millones de pesos y beneficiará a más de mil 100 estudiantes.

Durante su mensaje, el mandatario anunció que, con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, las y los estudiantes universitarios recibirán una beca de transporte escolar a partir del próximo ciclo escolar. Asimismo, adelantó que, además de fortalecer la infraestructura educativa y recreativa, su administración impulsará la construcción de gimnasios en las universidades públicas del estado.

Más tarde, el gobernador entregó las canchas de futbol rápido de la Escuela Secundaria Técnica Número 2 y del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) Plantel 145, obras que en conjunto representaron una inversión superior a 9.3 millones de pesos. En ese marco, informó que se construirán alrededor de 70 canchas en la entidad y propuso que estos espacios deportivos lleven el nombre de Gilberto Mora, en reconocimiento al joven futbolista chiapaneco que participó en la Copa Mundial 2026.

El director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa, Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, explicó que el proyecto de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Unicach incluyó ocho aulas didácticas, sala de docentes, área de espera, bodega, archivo, módulo de servicios sanitarios, cisterna con capacidad de 66 mil litros, caseta de hidroneumático, redes eléctrica, hidrosanitaria, de voz y datos, además de rampas, andadores y señalización.

Asimismo, dio a conocer que próximamente iniciará la construcción de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Alimentos, con una inversión prevista de 17.2 millones de pesos, así como de la Facultad de Odontología, en el municipio de Berriozábal, donde se destinarán 13 millones de pesos. En cuanto a las canchas de Futbol 7 de la Secundaria Técnica Número 2 y del Cobach Plantel 145, precisó que forman parte de un proyecto estatal orientado a dotar al estudiantado de espacios adecuados para la práctica deportiva.

La rectora de la Unicach, Fanny López Jiménez, celebró que, después de 15 años, la universidad cuente con una nueva unidad académica que fortalece su infraestructura y beneficia a más de mil estudiantes de la Licenciatura en Psicología, al ofrecer instalaciones dignas para su formación profesional. De igual manera, agradeció al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar su respaldo a la educación superior y reiteró el compromiso de la comunidad universitaria de formar profesionistas preparados para responder a las necesidades y desafíos de Chiapas y México.

Por su parte, la directora general del Cobach, Viridiana Figueroa García, señaló que las nuevas canchas contribuirán a fortalecer la práctica deportiva y la formación integral de las y los estudiantes. También reconoció el respaldo del gobernador a la educación media superior y convocó a la comunidad educativa a aprovechar estos espacios para promover hábitos saludables y una convivencia sana.

La directora de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Unicach, Marcela Contreras Valiserra, manifestó que el nuevo edificio representa un paso trascendental para la formación académica y la atención a la comunidad, además de fortalecer el sentido de identidad y pertenencia universitaria. A su vez, la estudiante Jania Guadalupe Gutiérrez Sánchez destacó que la Clínica de Atención Psicológica brindará servicios con profesionalismo y humanismo, contribuyendo al bienestar de quienes requieran atención.

En tanto, el director de la Escuela Secundaria Técnica Número 2, Adalberto Palacios Escobar, agradeció al gobernador por cumplir su compromiso con la entrega de la cancha de futbol y resaltó que el deporte fortalece la unidad de la comunidad escolar y representa una herramienta para alejar a las juventudes de conductas de riesgo. Por su parte, Yeri Koral, integrante del Comité de Madres y Padres de Familia, valoró la realización de estas obras, al considerar que fortalecen la formación de las y los estudiantes y reflejan la importancia de la participación de las familias en la vida escolar.

El director del Cobach Plantel 145, Jorge Gutemberg Morales Marín, sostuvo que el nuevo espacio deportivo favorecerá el desarrollo integral del alumnado y contribuirá a disminuir el abandono escolar.

Acompañaron al gobernador los secretarios de Educación, Roger Mandujano Ayala; y del Humanismo, Paco Chacón; estudiantes, personal directivo, docente y administrativo de las instituciones educativas beneficiadas, así como madres y padres de familia, entre otras personas invitadas.