ERA entrega motopatrullas y equipo a Guardia Estatal

– El gobernador destacó que estas acciones dignifican la labor policial y fortalecen la capacidad operativa –

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la entrega de motopatrullas, equipos tecnológicos y kits de uniformes a la Guardia Estatal Vial Preventiva de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), con una inversión superior a 23 millones de pesos. Durante el acto, destacó que estas acciones dignifican la labor policial y fortalecen la capacidad operativa de las corporaciones de seguridad para proteger al pueblo de Chiapas.

Acompañado del comandante interino de la VII Región Militar, Antonio Ramírez Escobedo; del secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño; del fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, y de representantes de los poderes Legislativo y Judicial, el mandatario reconoció el trabajo coordinado que se realiza para avanzar en la pacificación de Chiapas. “Vamos por buen camino. La paz es un camino. No solamente es destino final, es un camino que se construye todos los días”, expresó.

Ramírez Aguilar resaltó que, en dos años de la Nueva ERA, la policía de Chiapas pasó de ocupar el último lugar nacional en salarios al sitio 18. Refrendó su compromiso de continuar invirtiendo en capacitación, mejores sueldos y prestaciones, con la meta de convertirla en la corporación policial mejor evaluada y mejor pagada de México. Asimismo, señaló que la seguridad debe trascender los periodos de gobierno, por lo que solicitó al Congreso del Estado impulsar una iniciativa para otorgar personalidad jurídica a la Fuerza de Reacción Inmediata (FRIP) Pakal, a fin de continuar fortaleciendo esta corporación.

Por su parte, el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, sostuvo que este equipamiento también dignifica la labor de las mujeres y los hombres que trabajan día y noche para proteger la tranquilidad de las familias chiapanecas. “Esta entrega de motopatrullas de última generación, uniformes y equipamiento táctico nos llena de más ganas y de más ímpetu para seguir trabajando por la paz y la seguridad de Chiapas, porque somos una sola fuerza, no hay puertas giratorias, porque trabajamos en coordinación con todas las autoridades”, declaró.

El secretario también reconoció el compromiso del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar para avanzar hacia una corporación policial que no solo cuente con el mejor equipamiento del país, sino que también sea la mejor evaluada y la mejor pagada. “Bajo el liderazgo de nuestro gobernador, el mensaje es claro: vamos a continuar invirtiendo en seguridad, en capacitación, en tecnología para hacer de Chiapas el estado más seguro”, manifestó.

A su vez, el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, señaló que la pacificación de Chiapas es una de las prioridades de la actual administración. Explicó que, desde la Fiscalía, se combate a la delincuencia mediante tres ejes estratégicos: operativo, de investigación y de inteligencia. Además, reiteró su compromiso de continuar trabajando con responsabilidad y mantener la cercanía con la ciudadanía. “Seguiremos redoblando esfuerzos, porque sabemos que la seguridad es una tarea inacabada”, aseveró.

Más tarde, como parte del programa Calles Humanistas, el gobernador, acompañado del secretario del Humanismo, Paco Chacón, inauguró la pavimentación y el mejoramiento integral de las calles El Geranio y De la Rosa, en la colonia Paso Limón, de Tuxtla Gutiérrez, con una inversión superior a ocho millones de pesos. Subrayó que su administración continuará impulsando acciones, programas y obras prioritarias que contribuyan al bienestar social y la prosperidad de la capital chiapaneca.

Estuvieron presentes el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén; la diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Marcela Castillo Atristain; el secretario general de Gobierno y Mediación, Jorge Enrrique Hernández Bielma; la delegada de la Fiscalía General de la República en Chiapas, María Eugenia García Macías; el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Angel Torres Culebro; el subsecretario Vial Preventivo y de Turismo, Guillermo López Murua; el subsecretario de Seguridad del Pueblo, Álvaro Cuauhtémoc Serrano Escobedo; el director de la Guardia Estatal Preventiva, Luis Antonio Coutiño Ruíz; así como integrantes de la Mesa de Paz, elementos de las corporaciones de seguridad y demás personas invitadas.