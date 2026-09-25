ERA entrega equipo para reforzar la protección civil

– Se dotó a comités de herramientas y equipo de protección; equipo de Respuesta Inmediata recibió un vehículo –

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la entrega de equipamiento a los Comités Humanistas de Protección Civil, así como de un vehículo y herramientas tecnológicas para labores de búsqueda y rescate al personal del Equipo de Respuesta Inmediata (ERI) de la Secretaría de Protección Civil, con el propósito de fortalecer las acciones preventivas en las distintas zonas de Tuxtla Gutiérrez, especialmente en aquellas que representan un mayor riesgo durante la temporada de lluvias.

En ese marco, el mandatario convocó a no bajar la guardia y mantener el trabajo organizado y coordinado entre la ciudadanía y las autoridades, a fin de fomentar el autocuidado y proteger la integridad y el patrimonio de la población. “Hay que permanecer atentos y unidos para evitar emergencias. Con el apoyo de ustedes podemos reafirmar que el pueblo protege al pueblo”, expresó.

Ramírez Aguilar sostuvo que una de las prioridades del Gobierno de la Nueva ERA es invertir en materia de protección civil para consolidar una cultura de prevención activa, cooperación y participación comunitaria desde el territorio. Aseguró que estas acciones contribuyen a reducir los riesgos ante fenómenos naturales o aquellos provocados por la actividad humana.

La diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Marcela Castillo Atristain, destacó que los Comités Humanistas de Protección Civil representan una herramienta fundamental para fortalecer la seguridad y la prevención desde las colonias, al fomentar la participación ciudadana y el sentido de comunidad. Subrayó que, bajo el enfoque humanista del gobierno encabezado por Eduardo Ramírez Aguilar, la coordinación y el apoyo mutuo son esenciales para construir comunidades más seguras y no dejar a nadie atrás.

El secretario de Protección Civil, Mauricio Cordero Rodríguez, informó que en Chiapas se cuenta con un total de 3 mil 397 Comités Humanistas, integrados por 33 mil 970 personas capacitadas y equipadas, quienes representan a los primeros respondientes ante cualquier siniestro en sus barrios y comunidades. En ese contexto, llamó a continuar fortaleciendo su labor de protección y cuidado comunitario, así como a reforzar las acciones preventivas mediante la difusión de información sobre las condiciones meteorológicas de la entidad.

El alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Angel Torres Culebro, reconoció la entrega y el compromiso de los Comités Humanistas de Protección Civil para proteger a sus colonias. Explicó que el Ayuntamiento, a través de Protección Civil Municipal, trabaja diariamente en coordinación con la dependencia estatal y reconoció que el gobernador Eduardo Ramírez se mantiene atento ante cualquier fenómeno que ponga en riesgo a la población. Asimismo, señaló que los apoyos entregados son herramientas que pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte, y afirmó que, mediante la unidad y la coordinación, Tuxtla se mantiene segura.

Durante el evento se dotó a 100 Comités Humanistas de Protección Civil de Tuxtla Gutiérrez con kits de herramientas de trabajo y equipo de protección, así como de una Unidad de Comando Móvil, un dron de carga y un dron con imagen térmica para búsqueda y rescate al Equipo de Respuesta Inmediata (ERI) de la Secretaría de Protección Civil.

También estuvieron presentes en el evento la secretaria general de Gobierno y Mediación, Dulce María Rodríguez Ovando; el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca; así como integrantes de los Comités Humanistas de Protección Civil.