Entregan patrullas y equipo a policías de Motozintla

– La Policía Municipal recibió cinco unidades, uniformes, radios y cámaras para reforzar vigilancia y atención –

La Policía Municipal de Motozintla recibió cinco patrullas, uniformes, equipos de radiocomunicación y cámaras de videovigilancia como parte de un reforzamiento de las tareas de seguridad en esa zona de Chiapas.

La entrega fue encabezada por el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, acompañado por el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca; el subsecretario Álvaro Cuauhtémoc Serrano Escobedo, y el alcalde Alfonso Meza Pivaral.

Aparicio Avendaño señaló que el nuevo equipamiento busca mejorar los tiempos de respuesta de los elementos municipales y fortalecer su presencia en calles y comunidades.

Durante el acto, la policía municipal Tania Paola Ramos Sánchez destacó que el equipo y las capacitaciones permiten a los agentes desempeñar mejor sus funciones y atender con mayores herramientas a la población.

El titular de la SSP también llamó a los habitantes de Motozintla a mantener comunicación con las autoridades y denunciar hechos que puedan poner en riesgo a sus comunidades.

La dependencia informó que continuará con acciones de coordinación con los municipios para fortalecer a las corporaciones locales y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias y situaciones de seguridad.