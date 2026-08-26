Enfrentamiento deja un muerto y un detenido

– La balacera ocurrió cerca de Emiliano Zapata, en Cintalapa; aseguraron armas, chalecos, cargadores y presunto cristal –

Un enfrentamiento entre fuerzas de seguridad y civiles armados dejó una persona muerta y un detenido este miércoles 26 de agosto en el municipio de Cintalapa, luego de un operativo desplegado por el reporte de personas armadas.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Pueblo, el C5 Escudo Pakal alertó sobre la presencia de hombres armados en las inmediaciones del ejido Emiliano Zapata. Elementos estatales, ministeriales, Ejército Mexicano y Guardia Nacional acudieron a la zona para realizar recorridos.

Durante la búsqueda, los agentes fueron atacados a balazos por personas ocultas entre la maleza y respondieron a la agresión. Tras el intercambio de disparos, un hombre de aproximadamente 25 años murió. Hasta el momento permanece sin identificar.

En el sitio fueron aseguradas dos armas largas, entre ellas un fusil tipo AK-47, dos chalecos tácticos y nueve cargadores abastecidos.

El despliegue continuó sobre la carretera Sayula, a la altura de Jacinto Tirado, donde fue detenido José “N”, alias “Feyo”. Según el reporte, llevaba un rifle calibre 7.62×39 milímetros y cinco bolsas con una sustancia con características de cristal.

La SSP indicó que el detenido manifestó pertenecer a un grupo delictivo. El caso quedó bajo investigación para determinar responsabilidades e identificar al hombre fallecido.