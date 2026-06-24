﻿Enfrentamiento con Guardia Nacional deja seis muertos en Uruapan

• Las fuerzas federales mantuvieron bajo resguardo la zona y desplegaron un operativo con apoyo de otras corporaciones de seguridad

LatinUs

Michoacán.- Un enfrentamiento entre elementos de la Guardia Nacional (GN) y un grupo de civiles armados dejó seis presuntos agresores muertos y una persona detenida, durante la madrugada de este miércoles en la comunidad de Jucutacato, al sur de Uruapan, Michoacán.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 04:00 horas, cuando los agentes se encontraron con hombres armados que viajaban en varias camionetas. Tras el intercambio de disparos, las fuerzas federales mantuvieron bajo resguardo la zona y desplegaron un operativo con apoyo de otras corporaciones de seguridad. El saldo difundido hasta ahora permanece como preliminar.

Además de las seis personas fallecidas, los reportes de medios locales coinciden en la captura de un hombre. La identidad de los muertos y del detenido no había sido informada públicamente al momento de conocerse los primeros datos.

En el área fueron asegurados tres camionetas, siete rifles de asalto, cartuchos útiles, equipo táctico y de comunicación, así como dosis de droga; según LatinUs. Aunque las cantidades y características exactas de los objetos decomisados deberán ser confirmadas por las autoridades. Personal de la Fiscalía de Michoacán acudió para procesar el lugar, recabar indicios y trasladar los cuerpos al Servicio Médico Forense.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente a qué organización pertenecían los hombres armados ni se ha confirmado que otras personas hayan escapado; aunque extraoficialmente, se dice que por lo menos cinco sujetos habrían logrado huir. Las investigaciones deberán establecer las circunstancias del enfrentamiento y la posible vinculación de los involucrados con actividades del crimen organizado.

Con información de LatinUs

Foto: LatinUs