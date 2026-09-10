Enfrentamiento moviliza a fuerzas armadas

– Se reportan muertos y heridos en Cintalapa; autoridades no han confirmado el saldo ni quiénes participaron –

Una fuerte movilización de fuerzas de seguridad se registró este jueves en la zona noreste de Cintalapa, luego del reporte de un enfrentamiento armado en el ejido Las Palmas, ubicado a pocos kilómetros de la comunidad Pomposo Castellanos.

La alerta se recibió alrededor de las 13:12 horas, tras reportarse detonaciones de arma de fuego en la zona. Al lugar se trasladaron elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, Guardia Nacional y Ejército Mexicano.

De acuerdo con información preliminar, el enfrentamiento habría ocurrido entre grupos de civiles armados y habría dejado varias personas muertas y heridas. Versiones extraoficiales señalan que algunos de los fallecidos presuntamente pertenecerían al Cártel de Sinaloa, aunque hasta el momento ninguna autoridad ha confirmado ese dato.

Tras el arribo de las corporaciones, se realizaron labores de aseguramiento del área, levantamiento de cuerpos y traslado de personas lesionadas.

Hasta el cierre de esta información no existe un parte oficial con el número exacto de fallecidos y heridos. También circulan versiones sobre posibles elementos lesionados, pero ese dato permanece sin confirmación.

Las autoridades deberán precisar en las próximas horas la mecánica del enfrentamiento, el saldo final y la identidad de las personas involucradas.