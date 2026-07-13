Encuentran a hombre sin vida en Palenque

– Una llamada anónima alertó al 911; peritos investigan si hubo agresión o una caída cerca de un arroyo –

El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado la mañana de este lunes en las inmediaciones del nuevo Panteón Municipal, cerca del camino de terracería que conduce a la colonia Pakalná, en Palenque.

El hallazgo movilizó a policías, paramédicos y personal de la Fiscalía. Todo comenzó con una llamada anónima al 911. La persona que reportó el caso señaló que, cerca de un puente vehicular, había un hombre tirado que no respondía. Policías municipales fueron los primeros en llegar.

Minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes revisaron al hombre y confirmaron que ya no contaba con signos vitales. La zona fue asegurada para permitir el trabajo de investigadores y peritos de la Fiscalía de Distrito Selva.

Las autoridades comenzaron a recabar indicios para reconstruir las últimas horas de la víctima y establecer qué ocurrió en ese punto. Versiones extraoficiales señalan que se trataría de un hombre adulto, presuntamente en situación de calle.

Aunque en el cuerpo fueron observados golpes, hasta ahora no existe certeza de que se trate de una agresión. También se investiga si pudo haber caído hacia un barranco que conecta con un arroyo de aguas negras.