Encabeza Sofía Espinoza jornada de prevención y salud

– La actividad abordó el embarazo adolescente y la salud mental, con orientación para familias y docentes –

Sofía Espinoza Abarca encabezó la Jornada de Salud Humanista: Mente, Cuerpo y Prevención, un encuentro dedicado a informar sobre el embarazo en adolescentes y el cuidado de la salud mental. La actividad reunió a autoridades estatales y municipales, así como a representantes del ámbito académico, para acercar orientación a la población.

Durante la jornada, realizada en Berriozábal, se impartieron ponencias sobre prevención del embarazo adolescente y bienestar emocional. Los temas estuvieron dirigidos a promover el autocuidado, fortalecer la autoestima y ayudar a reconocer situaciones que requieren atención o acompañamiento.

Uno de los objetivos fue que adolescentes, familias y personal educativo tuvieran acceso a información científica, clara y sin prejuicios. La intención es que cuenten con herramientas para tomar decisiones informadas, identificar riesgos y buscar apoyo cuando sea necesario, sin dejar dudas importantes fuera de la conversación.

En el encuentro participaron autoridades estatales y municipales, además de representantes académicos, quienes se sumaron a las actividades de orientación. La jornada puso sobre la mesa dos asuntos que requieren información y diálogo en casa y en la escuela: la salud mental y la prevención del embarazo a edades tempranas.