En crisis el campo en Chiapas por falta de agua

– Productoras advierten daños en maíz, frijol y forrajes; el alza podría pegar al precio de la tortilla –

El campo chiapaneco atraviesa un momento delicado, pues la lluvia empezó con fuerza en mayo, pero después se apagó, justo cuando las semillas de maíz y frijol comenzaban a germinar. A esa falta de agua se suma la incertidumbre por las renegociaciones del T-MEC, que mantiene atentos a productores de granos básicos y ganaderos.

Roxana López, presidenta de Tierra y Mujeres, organización que reúne a productoras rurales de Chiapas, describió el panorama como “realmente complicado”. En entrevista con la agencia Reporte Ciudadano, señaló que la milpa ya resiente el déficit de lluvia y que los frutales también presentan afectaciones.

“El daño no es parejo, pero ya se siente”, advirtió al explicar que las cosechas de temporal dependen de que el clima dé una tregua. En la ganadería, el problema crece porque sin agua se retrasa la siembra de pastos y la preparación de forrajes.

“Si no llueve ahora, no habrá reservas para el estiaje”, dijo López. Esa cadena, explicó, empieza con el agua y termina en la leche y la carne.

La dirigente advirtió que una baja en la producción de maíz y frijol podría encarecer productos básicos. “Si el maíz no se da como en años anteriores, el precio va a subir”, señaló al advertir impactos en tortilla, harinas y otros alimentos.

López pidió a autoridades estatales y federales vigilar el clima y activar apoyos preventivos antes de que el golpe al campo termine pagándolo la población. (Foto: Pexels)