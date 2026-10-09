Empresa adeuda dos quincenas a empleados

– Trabajadores de WILK, contratada por el INM, exigen el pago de salarios retenidos y revisión de contratos –

Trabajadores de la empresa de limpieza WILK, contratada por el Instituto Nacional de Migración en Tuxtla Gutiérrez, denunciaron de manera anónima que les adeudan dos quincenas ya trabajadas y pidieron la intervención de autoridades federales.

De acuerdo con el pronunciamiento, el personal decidió no revelar su identidad por temor a posibles represalias. Los inconformes señalaron que han buscado respuesta sin obtener una solución y reclamaron el pago de los salarios pendientes.

También dirigieron un llamado a la Secretaría de Gobernación y a la titular del Instituto Nacional de Migración para que intervengan en el conflicto y revisen la situación de la empresa encargada del servicio de limpieza.

Los trabajadores solicitaron además que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Chiapas revise los contratos y el manejo de este tipo de compañías proveedoras, al considerar que deben existir controles sobre las empresas contratadas por dependencias federales.

En su mensaje insistieron en que no están solicitando apoyos extraordinarios, sino el pago de un trabajo que ya realizaron. Hasta el momento, en la información proporcionada no se incluye una postura de WILK ni del Instituto Nacional de Migración sobre el adeudo señalado.