﻿Emergencias sacuden Guatemala tras terremoto

• Sin víctimas mortales, el país registró una persona hospitalizada, 11 evacuados, tres carreteras con derrumbes y varios daños estructurales

Guatemala.- Las autoridades de protección civil de Guatemala informaron sobre al menos 58 emergencias y 42 réplicas tras el fuerte terremoto de magnitud 7.4, con epicentro frente a Ciudad Hidalgo (Chiapas, México) pero muy cerca de la frontera sur, que sacudió la mañana de este viernes las costas del océano Pacífico.

En conferencia de prensa, el director del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), Edwin Rojas, explicó que el movimiento telúrico fue provocado por un proceso de subducción (una placa tectónica se hunde por debajo de otra) entre las placas de Cocos y del Caribe.

Asimismo, señaló que el fenómeno generó una alerta de tsunami preventiva con variaciones en el oleaje de hasta 34 centímetros en el litoral de San Marcos (Pacífico) y la costa sur.

Mientras que la secretaria de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), Claudinne Ogaldes, confirmó la activación del Plan Nacional de Respuesta y mantiene la alerta institucional anaranjada ante las incidencias reportadas.

Aunque no se reportaron víctimas mortales, Guatemala registró una persona hospitalizada, 11 evacuados, tres carreteras con derrumbes, así como daños estructurales en 14 escuelas y 12 edificios públicos por agrietamientos.

Por su parte, el instituto sismológico explicó que antes del evento principal de las 8:48 hora local de ambos países, se captó un temblor previo a las 7:20 h de magnitud 5, también sentido en Guatemala.

El sistema está en alerta 24 horas del día atendiendo cualquier reporte. Yo le solicito a la población que en primer lugar mantenga la calma y evite propagar rumores que generen pánico”, subrayó Ogaldes.

Con información de EFE

Foto: EFE/ Mariano Macz