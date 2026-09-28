﻿Embajador de Estados Unidos califica al T-MEC como “irremplazable” 

• Dijo que la construcción del tratado tomó años y que ofrece la estructura necesaria para mantener y profundizar la integración regional

EFE

Estados Unidos.- El embajador de Estados Unidos en México, Ronald D. Johnson, defendió al T-MEC como un marco difícil de sustituir debido a la estrecha integración económica alcanzada entre México, Estados Unidos y Canadá.Noticias de México

Durante su participación en el North Capital Forum 2026 en la CDMX, el diplomático sostuvo que la ubicación geográfica y los vínculos comerciales entre los tres países han creado una relación que trasciende los acuerdos entre gobiernos.

“No podemos reemplazar las asociaciones que ya tenemos. No podemos reemplazar el marco existente”, afirmó.

Johnson señaló que la construcción del tratado tomó varios años y consideró que ofrece la estructura necesaria para mantener y profundizar la integración regional.

El embajador también relacionó el comercio con la seguridad fronteriza y planteó utilizar nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial (IA), para agilizar el tránsito legítimo de personas y mercancías. Asimismo, defendió el uso de sanciones financieras para reducir los recursos de las organizaciones criminales.

Por su parte, el embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, llamó a fortalecer la economía mexicana y reducir vulnerabilidades sin abandonar la integración norteamericana. Mientras que el representante canadiense en México, Cameron MacKay, respaldó la relación regional aunque señaló que Canadá también busca ampliar sus intercambios comerciales con otros mercados.

Con información de López-Dóriga Digital

Foto: X (@USAmbMex)