﻿Embajador de EE.UU. elogia operativo contra el CJNG en tres estados

• Johnson sostuvo que las organizaciones criminales transnacionales deben ser enfrentadas en distintos frentes

López-Dóriga Digital

México.- El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, reconoció las operaciones realizadas por autoridades mexicanas contra presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Hidalgo, Jalisco y Michoacán.Guías y diarios de viaje

A través de redes sociales, el diplomático estadounidense destacó la coordinación de las autoridades mexicanas y señaló que la diversidad de los bienes asegurados durante los operativos refleja el alcance y las distintas capacidades de las organizaciones criminales.

“Desmantelar sus capacidades operativas, logísticas y financieras fortalece la seguridad de ambas naciones”, señaló Johnson al referirse a las acciones contra el CJNG.

El pronunciamiento hace referencia al operativo coordinado en el que participaron la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional.

De acuerdo con la información difundida por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, las corporaciones realizaron acciones simultáneas en 36 inmuebles de Hidalgo, Jalisco y Michoacán, donde fueron detenidas 20 personas presuntamente vinculadas con el CJNG.

Durante las diligencias se aseguraron armas de fuego, droga, 113 vehículos, dinero en efectivo, equipos de comunicación, un dron, un inhibidor de drones y diversos animales, entre ellos tigres y panteras.

Johnson sostuvo que las organizaciones criminales transnacionales deben ser enfrentadas en distintos frentes y destacó que la cooperación entre México y Estados Unidos contribuye a fortalecer la seguridad de ambos países.

Con información de López-Dóriga Digital

Foto: EFE/ Sáshenka Gutiérrez