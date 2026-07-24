﻿’El Niño’ se perfila como el fenómeno climático más potente en 150 años

• Investigadores advierten que el fenómeno en el Pacífico superará todos los registros históricos, potenciado por el calentamiento global y amenazando con eventos extremos inéditos

Estados Unidos.- Prepárate para un calor sin precedentes. El fenómeno climático que ya altera las temperaturas globales está a punto de volverse histórico, afectando tu vida diaria, el precio de los alimentos y la seguridad climática. Entender lo que ocurrirá en los próximos meses es vital para anticipar esta crisis inminente.

El evento climático conocido como El Niño se está intensificando rápidamente en las aguas del Océano Pacífico, perfilándose como el episodio más potente y devastador en al menos 150 años. Según informaron investigadores en una reciente rueda de prensa citada por la prestigiosa revista científica Nature, este ciclo superará todos los registros modernos conocidos por la humanidad.

Si las proyecciones actuales se cumplen con exactitud, la inmensa oleada de calor que este evento liberará desde el océano hacia la atmósfera tendrá consecuencias catastróficas a nivel global. Sumado al innegable calentamiento global provocado por la actividad humana, los expertos estiman que el año 2027 se convertirá indiscutiblemente en el más caluroso jamás registrado en la historia.

De acuerdo con las investigaciones lideradas por Zeke Hausfather, un destacado científico climático perteneciente a la organización Berkeley Earth, los modelos meteorológicos actuales muestran un panorama alarmante. Un conjunto de proyecciones avanzadas sugiere que el pico máximo de este episodio superará al anterior récord histórico por un margen sumamente amplio y preocupante para la comunidad científica.

Por su parte, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) precisó que, aunque no existen pruebas definitivas de que el cambio climático incremente la frecuencia de estos episodios, sí amplifica drásticamente sus efectos. Un océano y una atmósfera mucho más cálidos aumentan exponencialmente la energía y la humedad disponibles, creando el escenario perfecto para el desarrollo de fenómenos meteorológicos extremos.

Con información de El Informador

Foto: El Informador