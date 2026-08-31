﻿El Niño causa sequía y crisis agrícola en Centroamérica

• Ciertos países enfrentan consecuencias como las pérdidas en la producción agrícola, las dificultades para acceder al agua, la disminución de los ingresos y un mayor riesgo de inseguridad alimentaria

AP

Guatemala.- La falta de lluvias asociada al fenómeno de El Niño ha agravado la situación en el Corredor Seco de Centroamérica, donde alrededor de siete millones de personas en Guatemala, Honduras y El Salvador enfrentan riesgos para su salud y supervivencia, alertó Oxfam en un informe difundido este lunes.

El documento, titulado “La sequía, los cultivos y el corredor seco centroamericano: Evidencias de una crisis en evolución en Guatemala, Honduras y El Salvador por el impacto de El Niño”, examina las condiciones que enfrentan las comunidades rurales de estos países ante los cambios en los patrones climáticos.

Entre las principales consecuencias se encuentran las pérdidas en la producción agrícola, las dificultades para acceder al agua, la disminución de los ingresos y un mayor riesgo de inseguridad alimentaria.

Iván Aguilar, gerente humanitario para Centroamérica, explicó en una entrevista telefónica que el fenómeno «sigue ocasionando una crisis severa en la región», que está haciendo que casi el 100% de la producción de alimentos en la región se pierda.

El estudio evaluó unas 350 comunidades en los tres países y cómo el fenómeno estaba afectando sus vidas.

Aguilar explicó que la sequía en la región ha sido severa y que «el pronóstico para el resto del año es desalentador, es muy probable que la cosecha postrera (la segunda temporada de cultivo y recolección de granos básicos en Mesoamérica) se pierda», dijo.

El experto habló de tres consecuencias del fenómeno: las pérdidas generalizadas de cultivo, el alto costo de los alimentos y ante las pérdidas la falta de contrataciones en el campo, todo ello genera inseguridad alimentaria para la población. Ante ello la baja respuesta de los gobiernos y la poca inversión en las zonas agrava la situación, agregó.

El informe fue elaborado entre julio y principios de agosto de este año, se enfocó en cosechas de maíz y frijol, base de la alimentación de hogares rurales. En agosto no hubo lluvias lo que agravó la situación e hizo que casi el 100% de las cosechas se perdiera, aseguró Aguilar.

«Los hallazgos evidencian un deterioro significativo de los medios de vida y de las condiciones de seguridad alimentaria en amplias zonas de la región, con impactos diferenciados sobre mujeres, niñez y hogares en situación de mayor vulnerabilidad», dice el informe y agrega que la situación podría agravarse durante los próximos meses ante la ausencia de lluvia.

Oxfam, una confederación internacional de organizaciones que trabajan en más de 90 países buscando soluciones a la pobreza, hizo un llamado a los gobiernos y organismos internacionales a ampliar la asistencia alimentaria, fortalecer los mecanismos de apoyo económico a las familias afectadas, garantizar el acceso al agua y aumentar las inversiones en adaptación climática para las comunidades rurales del Corredor Seco.

Con información de AP

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