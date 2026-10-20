El mar cobra la vida de un joven en Tapachula

– Su familia lo vio desaparecer mientras nadaba en Playa Linda; este martes fue localizado en Puerto Madero –

El viaje de Alside desde Cuba hasta Tapachula terminó en tragedia. El joven de 25 años fue encontrado muerto este martes 20 de octubre en Puerto Madero, después de varios días de búsqueda por su desaparición en las aguas de Playa Linda.

Había llegado a la frontera sur con planes de salir adelante. Sin embargo, durante una visita a la playa entró al mar para nadar y ya no pudo volver a tierra.

Su padre, de 70 años, contó que la corriente lo alejó de la orilla ante la mirada de sus familiares, quienes vieron cómo desaparecía entre el agua.

Desde ese momento comenzó la búsqueda por la costa de Tapachula. Sus seres queridos permanecieron atentos a cualquier noticia, mientras transcurrían las horas sin conocer su paradero. La espera terminó con el reporte del hallazgo de su cuerpo.

Hasta ahora no se ha precisado en qué punto fue localizado ni qué autoridad participó en la recuperación. Tampoco se ha difundido un dictamen sobre la causa del fallecimiento.