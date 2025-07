Í N D I C E

Ruperto Portela Alvarado

EL FUTURO DE PACO CHACÓN

La percepción de que en política no hay amistades, sino, solo intereses, parece que ya es una apreciación muy antigua u obsoleta; o también como decían antes: “el poder no se comparte”, aunque aseguraba el ex Gobernador JAVIER LÓPEZ MORENO: “el poder sí se comparte; pero hay que saben con quién” y se equivocó porque lo compartió con PABLO SALAZAR MENDIGUCHÍA.

Es cierto, en política hay muchos intereses y solo quien sea el Gobernador habrá de compartirlo o mantener todo el control y poder omnímodo como sucedió con PABLO ABNER SALAZAR MENDIGUCHÍA, JUAN JOSÉ SABINES GUERRERO y ahora OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR que no sueltan la batuta. Pero al margen de la política y por encima de la misma, existe la amistad, la afinidad y la consanguinidad en que todo gobernante se fija y atiende. No deja de la mano a todos aquellos que han marchado a su lado y a los que son sus amigos leales.

Ejemplos de amistad, afinidad y familiaridad, hay mucha en este gobierno de EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR; por ejemplo los Presidentes del Congreso del Estado, LUIS IGNACIO BERMÚDEZ AVENDAÑO y MARIO FRANCISCO GUILLÉN GUILLÉN o el Auditor Superior, JOSÉ ANTONIO AGUILAR. Pero la coordinación y el control de todos los ámbitos de gobierno las tiene, sin lugar a dudas, el “Jaguar Negro”. Seguramente por eso las cosas se le han dado muy bien a esta administración del “Humanismo Transformador”.

Pero el caso particular es que hoy FRANCISCO CHACÓN SÁNCHEZ, Secretario del Humanismo, es uno de los “favoritos” del Gobernador OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR, pues hasta donde se ve y se sabe, “El Jaguar” ya lo ha marcado como el próximo candidato y presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez. No lo ha dicho tácitamente, pero en la actitud hacia PACO CHACÓN, está la lectura. Lo que se ve, no se discute.

En la historia reciente, PABLO SALAZAR tenía muchos “favoritos”, como RUBÉN VELAZQUEZ al que quiso ungir como su sucesor en la gubernatura; ERICK OCAÑA y OSWALDO CHACÓN ROJAS, a los que protegió, les diseñó cargos e inclusive los mandó a estudiar a España. No se debe olvidar que “El Falso Nazareno” también impulsó la carrera de JUAN CARLOS MORENO GUILLÉN, hoy Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas.

Igual el entonces Gobernador JUAN JOSÉ SABINES GUERRERO tuvo sus querencias políticas y afectivas con muchos personajes, por ejemplo SAMUEL TOLEDO CÓRDOVA TOLEDO, al que designó en cinco secretarías durante su administración y lo hizo Presidente Municipal de la Capital del Estado a fuerza del poder, por lo que lo llamaron siempre “Alcalde Espurio”. Otro más querido y protegido por SABINES fue SETH YASSIR VÁZQUEZ HERNÁNDEZ al que nombró primero Secretario de Atención Social y después Alcalde de Tuxtla por un año y 10 meses.

El Gobierno de MANUEL VELASCO COELLO, “La Cuija Verde”, tuvo muchos “favoritos”, entre ellos, el preferido fue LUIS FERNANDO CASTELLANOS CAL Y MAYOR, quien en esa administración de “Verdes Imberbes” lo hizo presidente estatal del Partido Verde Ecologista, su cercano colaborador; Presidente Municipal de Tuxtla Gutiérrez e inclusive candidato a gobernador con muchas posibilidades de ganar, solo que la orden fue apoyar las candidaturas Morenas y a favor de quien luego fue mandatario, RUTILIO CRUZ ESCANDÓN CADENAS.

Y como la historia se repite, el Gobernador EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR ya señaló a quienes irán a las próximas elecciones de diputados en la federal y local de Chiapas. De esa manera, ya marcó la raya para que su consentido FRANCISCO CHACÓN SÁNCHEZ, Secretario del Humanismo, sea el próximo Presidente Municipal de Tuxtla Gutiérrez, porque, hasta hoy, PACO CHACÓN es el más seguro candidato para Tuxtla; ¿o será solo para desviar la atención?

Me dirán que también al Fiscal General JORGE LUIS LLAVEN ABARCA “lo mandó a caminar” y lo puso en la ruta de la Alcaldía de Tuxtla o le están calentando su cabecita para que vaya por la gubernatura del 2030 al 2036. “Puede ser, pero quizá, quien sabe”. Lo cierto es que a PACO CHACÓN el Gobernador le dio un cargo para que se luzca y no está perdiendo la oportunidad. Para ello lo lleva a todos los eventos como el de la colonia Shanka, donde les dijo a los concurrentes que, “todo lo que quieran lo traten con PACO CHACÓN a quien nombró desde hoy mi representante en Tuxtla Gutiérrez”.

También fue muy notoria la presencia de PACO CHACÓN en el evento del mercado “Los Ancianos”. Por eso dicho está, que hasta hoy, el Secretario del Humanismo es el candidato seguro de la oficialidad a la Presidencia Municipal de Tuxtla Gutiérrez; ya mañana, quien sabe…

Se acabó el mecate… Y ES TODO…