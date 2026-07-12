El fraude electoral que se prepara

Por Fernando Hinterholzer Diestel

El proceso electoral intermedio del 2027 se avizora ya muy pronto. En unos meses comenzará formalmente la ruta oficial que llevará a la renovación de los poderes públicos. Sin embargo, más allá de los calendarios legales, la competencia política ya comenzó. Los actores se mueven, los partidos toman posiciones y los aspirantes buscan ocupar espacios. El partido empezó, aunque el silbatazo oficial todavía no haya sonado. La cuestión es que los hechos políticos avanzan más rápido que las reglas que deberían ordenarlos. Sin esconderse, a la vista de todo el mundo, con soberbia a pesar de estar violando abiertamente la ley electoral, Morena y su par de esbirros han comenzado ya al procedimiento que determinará con la designación de sus candidatos a 17 gubernaturas para las elecciones del 6 de junio de 2027. Se trata, además, “de una simulación que a nadie engaña. Salvo, claro está, a quienes suelen ser engañados”. Entre los cuales, lamentablemente, se encuentran tanto la autoridad electoral administrativa, el INE y los órganos locales similares conocidos como OPLES, así como los tribunales electorales, federal y estatales. El propósito de ese proceso de simulación que ya han iniciado Morena y sus aliados es adelantar los tiempos electorales establecidos en la ley, obviamente para sacar ventaja a la oposición. Este adelanto del calendario da mayor exposición, visibilidad, conocimiento público a los precandidatos del oficialismo en detrimento de los opositores. Además de lo anterior, la simulación en cuestión implica el gasto millonario de dinero, del que no se informa y nadie sabe a cuánto asciende ni quién o quiénes lo aportan.

Las definiciones internas de los partidos, las giras, los posicionamientos públicos y la construcción de estructuras territoriales han empezado a configurar una dinámica sucesoria que inevitablemente influye en la competencia nacional. Más preocupante que el adelantamiento de los tiempos es la ausencia de una regulación actualizada que obligue a garantizar condiciones de equidad para todos. Se trata de “una ante precampaña”, para la que muchos se anotan, casi todos con el propósito de ganar visibilidad y de hacer méritos, porque bien saben que el que quede designado desde lo alto como “coordinador de los comités de defensa de la transformación”, será final y fatalmente el candidato para el cargo de elección popular de que se trate. Tal parece, que la simulación, el fraude a la ley, la inequidad y “el perdón antes que el acatamiento a la norma” serán lo que prive en el proceso electoral que está a menos de tres meses de iniciar. Y bien dice el viejo refrán: lo que mal empieza mal acaba. Durante las próximas semanas, veremos todo un desfile de personajes que irán a registrarse ante la dirigencia de Morena para ser consideradas como “coordinadores de la defensa de la transformación y la soberanía nacional”, así tal cual. El primero que salta a la vista es la burla a las reglas electorales. A nadie escapa que el partido-gobierno estará vulnerando las normas que prohíben expresamente hacer campañas electorales fuera de los tiempos establecidos por la Constitución, que a la letra dice: “La ley establecerá los requisitos y las formas de realización de los procesos de selección y postulación de candidatos a cargos de elección popular, así como las reglas para las precampañas y las campañas electorales. La duración de las campañas en el año en que sólo se elijan diputados federales (será de) sesenta días. En ningún caso las precampañas excederán las dos terceras partes del tiempo previsto para las campañas electorales”.

Para violentar esta restricción, Morena usará seguramente dos recursos: dirá que no son campañas ni precampañas sino otra cosa y abusaran del generoso ominoso silencio del INE y del Tribunal Electoral para convalidar ese fraude a la ley, tal y como sucedió en el 2024 con las famosas “las corcholatas” de AMLO, mismas que se han arrodillado ante el aparato que controla el poder nacional). Y harán algo más: dirán que anticipan esas campañas para defenderse de las acusaciones de sus críticos y sus adversarios que los culpan de faltar a la ley. Una joya de la contradicción retórica. Con este antecedente, fijar después topes a los gastos de precampaña y campaña carece en realidad de sentido para Morena y sus candidatos, que ya han gastado lo que han querido sin medida ni control, y sólo vienen —esos topes— a limitar a la oposición, que entra así en desventaja a la competencia electoral. A esa burda mascarada, a todas luces violatoria de la ley, se le ha dado en llamar proceso de designación de “coordinadores de los comités de defensa de la transformación y de la soberanía nacional”. Se trata de una ante precampaña, para la que muchos se anotan, la casi totalidad con el solo propósito de ganar visibilidad y de hacer méritos, porque bien saben que el que quede designado desde lo alto como “coordinador de los comités de defensa de la transformación” (lo que sea que ello signifique) será final y fatalmente el candidato para el cargo de elección popular de que se trate.

La experiencia democrática mexicana ha demostrado que la certeza no se construye sobre la marcha. Las reglas deben estar definidas antes de iniciar el juego, no cuando éste ya se encuentra en desarrollo. Por ello resulta preocupante que las nuevas realidades políticas y tecnológicas (desde la promoción anticipada, hasta el uso de inteligencia artificial y las nuevas formas de propaganda digital), todavía carezcan de lineamientos suficientemente claros. La advertencia no proviene únicamente de académicos o de observadores externos. La democracia mexicana ha sobrevivido gracias a instituciones capaces de generar confianza. Pero la confianza no es automática. Requiere reglas claras, árbitros fuertes y actores dispuestos a respetar límites. Los vacíos regulatorios nunca permanecen vacíos; terminan utilizados con ventajas indebidas, interpretaciones convenientes y hechos consumados. En política, como en el futbol, el problema no es que los jugadores entren a la cancha. El verdadero riesgo aparece cuando el partido comienza y el árbitro todavía no tiene el reglamento en la mano. Si las reglas llegan tarde, la confianza se pierde mucho antes del silbatazo final. Como ciudadanía libre, debemos exigir a las autoridades que se emitan esas reglas de la competencia, que regulen desde los actos anticipados de precampaña, hasta el día de la elección, que sean claras y que se apliquen de manera neutral. Las mayorías afines al gobierno en el INE y el TEPJF, difícilmente avanzarán, pero nosotros debemos convertirnos en la fiscalía ciudadana para la protección de nuestro voto libre y auténtico. Morena y sus compinches preparan otro gran fraude electoral. ES CUANTO

ADDENDUM: La presión estadounidense contra los grupos criminales, avanzó la semana pasada con acusaciones formales contra los contrabandistas de combustible, mal llamado “huachicol fiscal”. En el documento del Tesoro estadounidense se hace énfasis en que los recursos obtenidos por esos grupos criminales tienen también destino en el financiamiento de partidos políticos, a cambio de protección y cobertura. Pero la presidente Sheinbaum decidió lanzarse al enfrentamiento y acusó al FBI de ser el responsable de la extracción de El Mayo Zambada hace dos años, por lo que anuncia investigaciones para defender la soberanía. Me suena más a defender grupos criminales, porque todos sabemos que así es como han ganado las elecciones desde 2021, y el 2024, van con todo en el año 2026.

El Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas aprobó la redistribución del financiamiento público de partidos políticos para actividades ordinarias permanentes que comprende el período de julio a diciembre del ejercicio 2026, luego del registro de tres nuevos partidos políticos locales. Se explicó que el monto total a redistribuir en el período referido es de 75 millones 164 mil 532 pesos.Para los partidos políticos con acreditación y registro previo se calcula de acuerdo con el porcentaje que mantenían respecto de los recursos previamente distribuidos.