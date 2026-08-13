﻿El fenómeno El Niño tiene 69 % de probabilidad de ser el más fuerte 

• El Niño se fortaleció durante el último mes, con anomalías de más de 2 °C en la superficie del Pacífico oriental y hasta 10 °C bajo ella

EFE

Estados Unidos.- El fenómeno meteorológico de El Niño, que implica aguas más cálidas de lo usual en el Pacífico, tiene un 69 % de probabilidad de ser el más fuerte desde que hay registros, avisó este jueves la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) de Estados Unidos.

El Centro de Predicción Climática de la NOAA elevó en su más reciente informe la posibilidad de que El Niño, de octubre a diciembre próximo, sea “un histórico evento que exceda la fuerza” de fenómenos anteriores hasta 1950, cuando comenzaron los registros, con 2.5 grados centígrados por encima de la temperatura usual.

“Con un evento de esta magnitud, la probabilidad de experimentar impactos consistentes con El Niño es mayor, pero no está garantizada. En resumen, El Niño se está fortaleciendo, con una probabilidad superior al 90 % de un evento muy fuerte durante el otoño y el invierno de 2026-27 en el hemisferio norte”, expuso.

El organismo elevó sus pronósticos tras detectar que El Niño, que surgió en junio, se fortaleció durante el último mes, con anomalías en la temperatura que superaron los 2 grados centígrados en la superficie del Pacífico oriental y hasta los 10 grados bajo la superficie.

La oficina meteorológica declara la formación de El Niño cuando las temperaturas en el Pacífico ecuatorial están 0.5 grados centígrados por encima del promedio por “varios meses consecutivos”.

El Niño es un fenómeno climático que implica aguas más cálidas de lo normal en el Pacífico y aires del oeste más intensos, que resultan en un aumento de la cizalladura vertical del viento.

Para países en su zona de impacto, como Estados Unidos, esto implica condiciones más secas y un invierno más cálido de lo usual, apuntó la NOAA, aunque también implicará “lluvias y posibles inundaciones” en el sur del país.

Los vientos de El Niño también suponen una posibilidad mayor de ciclones tropicales en el Pacífico, aunque una menor probabilidad de huracanes en el Atlántico.

De hecho, el fortalecimiento de El Niño llevó a la NOAA a rebajar el 6 de agosto su previsión para la temporada del Atlántico al estimar máximo 13 tormentas, por debajo del promedio histórico, pero en el Pacífico oriental prevé hasta 22 ciclones, por encima de la media.

Por otro lado, el organismo climático reportó que julio fue el mes más caluroso en la historia de Estados Unidos desde que hay registro, con una temperatura promedio de casi 25 grados centígrados, 1.8 grados sobre el promedio del siglo XX.

Con información de EFE

Foto: EFE/EPA/SCOTT HALLERAN