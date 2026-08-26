El espejismo de la victoria fácil

FILÍPICAS

Paco Ramírez

Hay una frase que se repite en los pasillos de Morena, el PT y el Verde en Chiapas: «aquí la elección ya está ganada». Y no es una bravuconada gratuita. La coalición gobernante llegó a la gubernatura en 2024 con casi 79% de los votos y hoy domina la mayoría de los 124 ayuntamientos del estado. Con ese antecedente, es comprensible que en las oficinas de campaña se hable con la confianza de quien ya cuenta el trofeo antes del silbatazo final. El problema es que esa confianza, vista desde el panorama nacional, empieza a parecerse más a un espejismo que a una certeza.

Porque mientras en Chiapas se proyecta un triunfo cómodo para junio de 2027 —cuando se renueven las 40 diputaciones locales y los 124 municipios—, el partido en el poder llega a esa cita arrastrando el desgaste más severo de todo el sexenio. Y ese desgaste no es un rumor de pasillo: lo confirman las propias encuestadoras que durante años le fueron favorables.

La caída es real, y es reciente

Los números hablan solos. Morena pasó de 78% de aprobación en 2025 a 61% en abril de 2026, según Pew Research: diecisiete puntos perdidos en apenas doce meses. Otra medición, la de Enkoll, ubica la caída en intención de voto para diputados federales en nueve puntos —de 48% a 39%— entre octubre de 2025 y mayo de 2026. Y quizás el dato más inquietante no es el que mide simpatía, sino el que mide identidad: la proporción de mexicanos que se asume «de Morena» cayó de 51% a 41% en un año, mientras que el rechazo abierto al partido se duplicó, de 11% a 20%.

Esa pérdida, además, no se fue hacia el PAN ni hacia el PRI. Se fue hacia el terreno más volátil de todos: el de los indecisos. Gente que ya no se siente convocada por el proyecto, pero que tampoco ha encontrado todavía a dónde ir. Es votante disponible, y el votante disponible es, por definición, impredecible.

Las razones del desgaste no son coyunturales

Lo que resulta más preocupante para la 4T no es la caída en sí, sino su origen. No se trata de un mal mes ni de una crisis de comunicación pasajera. Son tres frentes que se abrieron casi al mismo tiempo y que difícilmente se cierran antes de 2027:

La corrupción, primero, con el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalado junto con otros nueve funcionarios y exfuncionarios morenistas por presuntos vínculos con el narcotráfico —una acusación que golpea directo la bandera de honestidad que Morena ha ondeado desde 2018—. A eso se suma el escándalo del «huachicol fiscal», con funcionarios del propio partido señalados por contrabando de combustible.

La inseguridad, segundo, que sigue siendo para cerca de la mitad de los mexicanos el problema número uno del país, a pesar de golpes de alto perfil como el abatimiento de «El Mencho». Un triunfo táctico no borra la sensación de que el problema de fondo no se resuelve.

Y la economía, tercero, quizás el más peligroso de los tres porque toca el bolsillo todos los días: un crecimiento proyectado de apenas 1.3% para 2026, una inversión que no alcanza las metas del Plan México, e inflación que erosiona el ingreso familiar justo en el momento en que el gobierno más necesita sostener sus programas sociales, la columna vertebral de su proyecto político.

Chiapas no es una isla

Aquí es donde la reflexión se vuelve incómoda para la coalición local. Es cierto que Chiapas tiene una dinámica propia, con un arraigo territorial que no se replica igual en todo el país y con una oposición históricamente débil y fragmentada en el estado. Pero ningún estado vota en el vacío. La elección de 2027 en Chiapas coincidirá con la elección intermedia federal, y eso significa que el ánimo nacional —el hartazgo por la inseguridad, el malestar por los precios, la sombra de los escándalos de corrupción— también va a filtrarse en las boletas locales, así sea de forma más tenue que en otras entidades.

Confiarse en la inercia de 2024 sería un error de lectura. Aquella elección se ganó en la cresta de la ola: Sheinbaum en su mejor momento, un «efecto arrastre» presidencial que ya empieza a disiparse, y una oposición nacional en su punto más bajo. Nada de eso está garantizado para 2027. El propio PAN, aunque lejos todavía de Morena a nivel nacional, es el partido que más ha crecido en intención de voto —de 7% a 14% en solo un año— y algo de ese oxígeno opositor eventualmente puede llegar también al sureste.

El verdadero riesgo: gobernar, no solo ganar

Si algo debería quitarles el sueño a los estrategas de Morena, PT y Verde en Chiapas no es perder la elección —probablemente no la pierdan—, sino ganarla con una base cada vez más delgada y una legitimidad cada vez más cuestionada. Ganar con el 79% de 2024 no es lo mismo que ganar con un 55% desgastado, con más abstención, más votos de castigo y un electorado que empieza a mirar con más escepticismo las promesas del oficialismo.

The Economist lo resumió con una frase que debería leerse con cuidado en San Cristóbal, en Tuxtla y en cualquier oficina de campaña morenista: el reto ya no es ganar elecciones, es demostrar capacidad real de gobierno. Y esa, hasta ahora, no ha sido la fortaleza del proyecto.

La pregunta que debería inquietar a la coalición gobernante en Chiapas no es «¿vamos a ganar en 2027?». Es otra, más incómoda: «¿con qué margen, con qué legitimidad y con qué capital político vamos a llegar a gobernar después de ganar?» Porque una victoria hueca, sostenida solo en la inercia y no en la confianza ciudadana, es la antesala perfecta de una derrota futura. Y en política, como en la vida, la soberbia de creer que «la trae fácil» suele ser el primer síntoma de que ya se empezó a perder.